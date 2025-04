Ti piace la birra? Se la bevi puoi guadagnare fino a 11.000 euro

Guastarsi una birra può darti più soddisfazioni di quanto pensi. Hai un’occasione per guadagnare fino a 11.000 euro se sai apprezzarla.

Se è vero che il nostro paese è famoso per i suoi vini, non possiamo negare che anche con le birre ci sappiamo fare. Dal Nord al Sud Italia si può trovare un’ampia rassegna di birre artigianali per gli intenditori, mentre tra quelle prodotte a livello industriale abbiamo la Peroni e la Menabrea tra le più amate. Chi ama davvero questa bevanda però non trascura di provare quelle irlandesi o tedesche, specialmente quando è in vacanza all’estero.

Stando alle statistiche in Italia otto italiani su dieci amano concedersi una birra ogni tanto, soprattutto nelle occasioni sociali. Stappare la birra e berla in gruppo dopotutto unisce quanto se non più dell’aperitivo, perché è associata all’informalità. La birra è una bevanda da sagra più che da locale chic, e questo aiuta ad apprezzarla proprio perché ci si può rilassare in gruppo, magari seduti all’aperto in estate.

Proprio perché bere questa bevanda spesso costituisce il miglior momento della giornata in pochi sono disposti a credere che sia possibile farsi pagare per farlo. Di fatto però da poco è nata un’iniziativa dedicata agli amanti della birra artigianale, senza la richiesta di particolari studi o attestati in merito. La cifra promessa non è neanche male, perché parliamo di 11.000 euro.

Come candidarsi per degustare birre artigianali

Partiamo a svelare chi è il misterioso datore di lavoro che è pronto a pagare gli aspiranti sommelier di birra. Il progetto è nato in Florida grazie a una catena di birrerie artigianali chiamata World of Beer. L’offerta di lavoro si presenta come uno stage della durata di quattro mesi, nel corso dei quali sarà possibile esplorare il mondo della birra. Per farlo ci si dovrà spostare tra diversi paesi all’interno degli Stati Uniti.

Facendo un rapido calcolo vediamo che se la somma complessiva ammonta a 11.000 euro di compenso ciò significa uno stipendio di 2.750 euro mensili. Considerato che la media per uno stage per chi è alla prima esperienza qui in Italia si aggira fra i 500 e i 600 euro questa proposta sembra una manna dal cielo. Per di più le spese di viaggio e di soggiorno saranno sempre a carico della catena World of Beer.

Certo non sarà facile essere selezionati, perché l’offerta fa gola a molti. Per partecipare occorre compilare l’apposito modulo online e caricare una video presentazione di sé stessi. Anche se di durata limitata, può essere uno spunto per chi stesse valutando un anno sabbatico o un periodo di congedo dal proprio lavoro.