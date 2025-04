Meglio viaggi brevi o lunghi? È questa la risposta degli scienziati: nessuno se lo aspettava – viagginews.com

Scegliere tra un viaggio breve e uno lungo non è poi così facile. Gli scienziati, però, non hanno dubbi. È questa la soluzione più vantaggiosa.

Ci sono persone che starebbero sempre in viaggio e altre che, tra uno e l’altro, hanno bisogno di lunghi periodi di pausa. La durata delle vacanze può sembrare un fattore secondario, ma non è così. È strettamente legato alla serenità personale e alla capacità di tornare alla vita di tutti i giorni.

Sono stati portati avanti degli studi sull’argomento, che hanno dato risposte decisamente inaspettate. Non è facile immaginarsi un simile quadro, soprattutto per chi non ha mai usato una logica dietro alle pianificazioni dei propri viaggi. Basandosi su questi criteri, sarà impossibile sbagliare e difficilmente si resterà delusi.

Sono meglio le vacanze lunghe o corte? Ecco che cosa dice lo studio: non ci sono dubbi

C’è chi parte e non vorrebbe mai tornare a casa e chi, a distanza di pochissimi giorni, comincia già a sentire la nostalgia della sua vecchia routine. Queste sensazioni sono legate a fattori puramente soggettivi. Lo stesso individuo, addirittura, in varie fasi della sua vita, può arrivare a pensarla in modo differente.

Dan Ariely, un docente universitario di economia comportamentale, ha deciso di condurre uno studio per approfondire la questione. Il concetto, infatti, è meno banale di quello che si possa pensare. Non basta partire per stare bene, bisogna farlo in modo logico e ben studiato. Secondo lui, è inutile cercare di accumulare più giorni di ferie possibili. Questo non fa altro che alimentare lo stress e contribuire all’insuccesso della vacanza.

È preferibile, invece, optare per viaggi brevi, di soli pochi giorni. Questo consente di vivere pienamente il momento e di non rimandare le cose da fare. Il tempo a disposizione viene sfruttato al massimo, evitando di farsi catturare dallo smartphone o da attività fini a loro stesse.

Ridurre le proprie aspettative, alleggerire i bagagli e pensare in piccolo ha un impatto significativamente positivo sugli individui. Al ritorno, saranno rilassati e pronti a vivere la loro prossima avventura. In caso contrario, sarà più difficile riabituarsi alla normalità e sembrerà di non aver vissuto quel momento di spensieratezza con il giusto spirito.

Ovviamente, questo discorso deve essere adattato ai singoli individui. A volte, non si ha la possibilità di scegliere e bisogna fare riferimento solo a ciò che viene dato. Anche particolari condizioni familiari possono avere un certo peso.