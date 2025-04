C’è ancora tempo per preparare un secondo d’effetto per Pasqua: con il roast beef all’inglese farai un figurone

Come preparare in casa un perfetto roast beef all’inglese: con questa ricetta porti in tavola un vero capolavoro.

Il roast beef all’inglese, è un piatto iconico della cucina britannica, le cui origini sono piuttosto antiche. Si tratta di un secondo piatto a base di carne, con un sapore unico. In genere, viene preparato in vista del pranzo della domenica, quando la famiglia si riunisce dopo una settimana intensa di lavoro e c’è più tempo da potersi dedicare.

Con il passare del tempo e soprattutto con il successo riscontrato in ogni parte del mondo, il roast beef all’inglese si è trasformato in secondo piatto scenografico, perfetto quindi per occasioni speciali, come ad esempio le varie festività. E visto che ormai Pasqua si avvicina, perché non provare a farlo in casa seguendo la ricetta tradizionale?

La ricetta tradizionale per preparare uno squisito roast beef all’inglese

Preparare in casa il roast beef all’inglese non è affatto complicato, tuttavia la qualità degli ingredienti e del pezzo di carne farà ovviamente la differenza. Una volta acquistato tutto il necessario, sarà importante seguire con attenzione tutti i passaggi e in pochissimo tempo si potrà portare in tavola una vera specialità, da servire con i contorni più svariati.

Ingredienti per 4 persone

1 kg di controfiletto di manzo

60 g di sale grosso

15 g di rosmarino

15 g di salvia

Mezzo cucchiaino di senape in polvere

30 g di olio extravergine d’oliva

Per il contorno di patate:

600 g di patate

40 g di burro

20 g di olio extravergine d’oliva

1 spicchio d’aglio

1 rametto di rosmarino

Per la citronette:

Succo di 1 limone

1 cucchiaino di senape

30 g di olio extravergine d’oliva

Procedimento:

Iniziare mettendo una pentola sul fuoco piena d’acqua, adagiare le patate con la buccia all’interno e cuocerle fin quando saranno morbide ma non sfaldate Prendere adesso il pezzo di carne ed eliminare una parte del grasso Avvolgere il pezzo con dello spago, per ottenere una forma più compatta Prendere ore la salvia e il rosmarino e dopo aver lavato entrambi, tamponare con della carta assorbente Metterle all’interno di un mixer e unire anche il sale Azionare il robot fino ad ottenere una consistenza fine ed omogenea Aggiungere anche la senape e proseguire a frullare ancora per un po’ Una volta pronto, prelevare una piccola quantità ed usarla per massaggiare il pezzo di carne Adesso prendere un tegame capiente, mettere un filo d’olio e farlo scaldare Adagiare la carne al suo interno e rosolare bene da tutti i lati, in questo modo la carne si andrà a sigillare e non perderà i suoi succhi Quando sarà ben dorata da tutti i lati, senza bucarla, prelevarla dal tegame e sistemarla su un tagliere Ricoprirla interamente con il sale aromatico preparato prima A questo punto posizionare la carne su una griglia che dovrà andare messa all’interno della leccarda del forno (così la carne cuocerà in modo uniforme) Infornare in forno caldo ventilato a 220°C per 15 minuti nel ripiano centrale Passato questo tempo abbassare la temperatura a 18°C e cuocere per altri 10 minuti Nel frattempo prendere le patate ormai cotte e tagliarle a metà nel senso della lunghezza Prendere una padella, sciogliere olio e burro e adagiare le patate all’interno con la parte tagliata rivolta verso il basso Unire anche un rametto di rosmarino e proseguire la cottura senza farle bruciare Nel frattempo preparare la citronette mescolando tutti gli ingredienti tra loro Una volta che la carne sarà cotta, coprirla con della carta argentata e lasciarla riposare per qualche minuto Ora non resta che affettare la carne, eliminando la crosticina creata con le erbe

Fatto questo, non resta che impiattare le fettine di carne, accompagnate con le patate e con la citronette. Un secondo piatto gustoso e che farà impazzire gli ospiti.