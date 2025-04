RAI cambio programmazione per ‘Il Paradiso delle Signore’: non va in onda

Novità in arrivo in casa RAI. L’azienda ha deciso per un cambio di programmazione per Il Paradiso delle Signore che non andrà in onda: ecco il motivo.

Negli ultimi episodi della soap opera italiana andati in onda su Rai 1, Umberto è venuto a sapere da Adelaide che Odile è la figlia, ma non ha ancora detto niente alla ragazza. Intanto, Enrico è riuscito a salvare la vita alla contessa, occupandosi in prima persona del delicato intervento al cuore. Mentre Rita ha lasciato il grande magazzino facendo credere a tutti di essere stata assunta da Alitalia.

Nel negozio di alta moda, intanto, si è presentato Renzo Arbore per promuovere la nuova collezione dello stilista Gianlorenzo Botteri. L’arrivo del conduttore ha attirato tantissimi clienti che hanno iniziato a far salire le vendite degli abiti. Per le prossime puntate de Il Paradiso delle Signore, però, ci saranno dei cambiamenti, visto che “mamma RAI” ha deciso di modificare la programmazione e non trasmettere alcuni appuntamenti della soap nel pomeriggio della rete ammiraglia.

Il Paradiso non va in onda, cambio di programmazione in casa RAI: le novità

Come qualche fan già avrà immaginato, i prossimi giorni saranno pieni di stravolgimenti per quanto riguarda la programmazione RAI. Nella settimana dal 21 al 25 aprile, Il Paradiso delle Signore subirà delle modifiche. La soap opera del daytime di Rai 1 non andrà in onda per due giornate, saltando quindi per due volte l’appuntamento settimanale.

Nello specifico, la soap non andrà in onda lunedì 21 aprile, perché è il giorno di Pasquetta, così come l’episodio non verrà trasmesso venerdì 25 aprile, perché la Festa della Liberazione. Al posto degli episodi con lo sceneggiato verrà mandata in onda una puntata speciale de La Volta Buona con Caterina Balivo, dove il pubblico vedrà alcune delle migliori interviste realizzate dalla conduttrice durante questa stagione televisiva.

Questo cambio di programmazione è stato deciso dai vertici Rai per evitare la trasmissione della soap opera nei giorni festivi, in cui la maggior parte degli spettatori non potrebbe essere davanti la TV. Dunque, i fan de Il Paradiso potranno vedere le vicende dei protagonisti solo per tre pomeriggi durante la prossima settimana; martedì, mercoledì e giovedì.

La programmazione regolare con la soap opera riprenderà lunedì 28 aprile, con le puntate finali della nona stagione. Tuttavia, anche nell’ultima settimana ci saranno delle modifiche, visto che anche giovedì 1° maggio non andrà in onda. Mentre venerdì 2 maggio sarà la volta dell’episodio finale della stagione, perché poi l’appuntamento con il pubblico tornerà a settembre 2025, quando verranno mandate in onda le puntate della decima stagione.