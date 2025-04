Meteo a Pasqua e Pasquetta regione per regione: le ultimissime previsioni

Pasqua e Pasquetta si avvicinano e gli italiani hanno il timore di passare le feste sotto la pioggia. Per alcuni, purtroppo, sarà così.

Aprile si è rivelato un mese dalle pessime sorprese dal punto di vista metereologico. Altro che primavera, sembra di essere ripiombati in autunno nella maggior parte delle regioni italiane. Nuvole, vento, pioggia e temperature ancora basse rispetto la media stagionale stanno incupendo i cittadini.

Sui social gira un meme che descrive in modo ironico una quasi realtà. A Pasqua e Pasquetta il brutto tempo è sempre in agguato mentre gli unici anni in cui il sole splendeva sono stati quelli della pandemia. Qualcuno direbbe “mettere il dito nella piaga” perché sistematicamente tutti i piani organizzativi per il weekend di Pasqua vengono rovinati dal cattivo tempo che imperversa sull’Italia.

Estremizzare non è giusto, alcuni fortunati hanno potuto vivere le festività godendo senza piogge ma per tante persone la stessa storia si ripete ogni anno. Sarà così anche nel 2025? Quest’anno Pasqua cade il 20 aprile, in primavera inoltrata eppure i dubbi sulle previsioni metereologiche ci sono ugualmente. Si riuscirà a fare la gita fuori porta del lunedì dell’Angelo?

Le previsioni per il weekend di Pasqua

Siamo nel campo delle previsioni a medio termine che si basano su complessi modelli fisico-matematici e hanno ad oggi un’attendibilità intorno al 70%. Più ci avviciniamo ai giorni di festa maggiore sarà questa attendibilità. Per ora a Pasqua si segnalano cieli variabili e piogge isolate in Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria e sulle zone alpine e pre-alpine. Miglioramento a Pasquetta con ampie schiarite anche se rovesci pomeridiani non si possono escludere. Le temperature oscilleranno tra 14 e 18°.

Più instabilità in Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto e Friuli Venezia Giulia. Si prevedono piogge sparse e temporali nel pomeriggio di domenica e nubi a Pasquetta. Temperature tra 15 e 20°. Anche in Emilia Romagna le previsioni sono variabili, piogge sparse domenica e miglioramenti lunedì. Sarà una Pasqua altamente instabile in Toscana, Umbria e Marche con rovesci a Pasqua e schiarite a Pasquetta mentre Lazio, Molise e Abruzzo vedranno alternarsi sole e nuvole a Pasqua per poi godere di un miglioramento a Pasquetta con temperature alte, fino a 23°.

Cieli poco nuvolosi in Campania, Puglia, Basilicata e Calabria (non sono previste precipitazioni significative) e bel tempo in Sicilia. Qui si potrebbero toccare i 27° con conseguenti primi bagni per tante persone. Infine, anche in Sardegna il cielo sarà sereno o poco nuvoloso con temperature tra 20 e 24°.