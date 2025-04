Legge 104, puoi ottenere pc e smartphone a prezzo scontato: quali documenti servono

Stando alla normativa in vigore, i destinatari della Legge 104 possono usufruire di un’agevolazione che permette di acquistare dispositivi informatici a prezzi scontati.

I titolari di Legge 104 possono usufruire di una serie di vantaggi e agevolazioni, come previsto dalla stessa legge entrata in vigore nel febbraio del 1992 per tutelare le persone con disabilità e garantire loro integrazione sociale. I benefici sono rivolti anche ai familiari che li assistono i cosiddetti “caregiver”.

Tra le varie agevolazioni, rientra anche quella finalizzata all’acquisto di dispositivi informatici che permettono alla persona con disabilità di svolgere più facilmente le attività quotidiane. Usufruendo di tale agevolazione, si otterrà uno sconto sul prezzo di dispositivi come smartphone, tablet e pc. Per ottenerlo, è necessario essere in possesso dei requisiti e presentare la documentazione richiesta al rivenditore.

Legge 104, come ottenere uno sconto sull’acquisto di dispositivi elettronici

Tra le varie agevolazioni previste per i destinatari della Legge 104, come abbiamo appena accennato, rientra quella prevista per l’acquisto di dispostivi informatici che possono migliorare l’autonomia e l’integrazione sociale.

In particolare, possono essere acquistati computer fissi e portatili, modem, smartphone, tablet e software speciali che devono rappresentare strumenti di supporto o compensazione rispetto alle disabilità del richiedente e titolare della Legge 104. L’agevolazione consiste nell’applicazione di un’aliquota agevolata al 4% per l’acquisto dei dispositivi, rispetto all’aliquota ordinaria del 22%.

Per richiedere l’agevolazione, sia presso negozi fisici che online, è necessario presentare una specifica documentazione. Nel dettaglio, bisognerà fornire al rivenditore una copia del certificato che attesti l’invalidità funzionale permanente, rilasciato dall’Asl e che dimostra il possesso dei requisiti previsti. Se il documento non dovesse comprovare il collegamento funzionale tra la menomazione permanente e il sussidio tecnico e informatico, sarà necessario presentare anche una copia della certificazione emessa dal medico che dimostri tale collegamento. Infine, per gli acquisti online può essere richiesta anche copia di un documento di identità in corso di validità.

Sempre per quanto riguarda gli acquisiti online, sarebbe consigliato richiedere informazioni al servizio clienti sull’agevolazione prima di procedere con l’acquisto. Spesso queste informazioni sono riportate direttamente sui siti di e-commerce nelle sezioni dedicate alle agevolazioni.

L’invio dei documenti sopracitati potrebbe essere richiesto via email o via posta, in ogni caso la procedura dovrebbe essere conclusa in qualche giorno. Infine, è necessario sapere che i venditori potrebbero procedere applicando in un primo momento l’aliquota al 22% sul prodotto per poi emettere un rimborso a favore del cliente restituendo la differenza versata in fase di acquisto.