Che Dio ci aiuti 8, anticipazioni 17/04: tutti sotto esame

Che Dio ci aiuti 8, le anticipazioni per la puntata del 17 aprile: tutti sotto esame alla casa-famiglia, ma ci sono anche buone notizie.

Anche questa settimana ci aspetta un nuovo appuntamento con l’ottava stagione di Che Dio ci aiuti, che continua a far avanzare le trame proposte e ad appassionare il pubblico. La fiction con Francesca Chillemi sta ottenendo tantissimi ascolti: lo scorso appuntamento, andato in onda giovedì 10 aprile, ha registrato il 22.6% di share, per un totale di 4.013.000 spettatori.

Un leggerissimo calo rispetto al 3 aprile, ma che ha confermato Che Dio ci aiuti come programma più visto della serata; battuto Amore + Iva di Checco Zalone, in onda su Canale 5 e fermo a 2.236.000 spettatori (share del 13.4%).

Ma cosa vedremo in onda nei due episodi trasmessi in prima serata su Rai 1, a partire dalle 21:30, e anche in streaming su Rai Play? Ecco le anticipazioni per il tredicesimo e il quattordicesimo episodio, intitolati rispettivamente Teniamoci stretti e La via stretta.

Che Dio ci aiuti 8, le anticipazioni del 17/04: controlli alla casa-famiglia

Stando alle anticipazioni per il settimo appuntamento su Rai 1 di Che Dio ci aiuti 8, previsto a partire dalle 21:30 di giovedì 17 aprile, avremo modo di vedere nuovi eventi, in particolar modo riguardanti la casa-famiglia. Nel tredicesimo episodio, Teniamoci stretti, vedremo Alessia incaricata dal Tribunale di redigere una relazione sulla struttura; gli ultimi comportamenti di Cristina hanno infatti messo in crisi il sistema della Casa del Sorriso.

Cristina si sente in colpa ma non riceverà il sostegno che forse vorrebbe, proprio perché grande è la delusione di tutti: Lorenzo cercherà comunque di starle vicino e di comportarsi in modo paterno. Vedendo questo, anche Pietro si avvicinerà alla ragazza. Successivamente, nel quattordicesimo episodio, protagonista sarà il caso di una truffa avvenuta ai danni di un’anziana da parte del nipote. Olly, ricordando momenti vissuti, inizia con Lorenzo un percorso di terapia, mentre Melody attende un messaggio di Corrado, con la speranza che possa tornare a farsi sentire.

Dopo il momento di crisi, una gioia per Cristina, che si fidanza in gran segreto con Pietro; Azzurra li scopre e invita la coppia a raccontare la verità a Lorenzo, anche se Pietro non ha il coraggio e cerca di prendere tempo. Data la reazione del suo fidanzato, Cristina comincia a credere che, forse, ha dei dubbi sui sentimenti che prova per lei. Un nuovo appuntamento davvero da non perdere con l’amata fiction di Rai 1!