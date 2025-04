Resort al Lago di Garda: un soggiorno intimo tra natura e servizi esclusivi

Incastonato tra Lombardia, Veneto e Trentino, con quasi 370 chilometri quadrati di estensione, il Lago di Garda è il lago più grande del nostro paese, meta di turismo internazionale e oasi di pace e di benessere.

Le sue acque di origine glaciale, limpide e pure, oltre ad ospitare sorgenti termali, come quella solfurea di Sirmione, sono avvolte da un clima mite che permette lo sviluppo di una macchia mediterranea rigogliosa, che rende il Lago di Garda una cartolina vivente, da qualsiasi punto lo si guardi.

Se si stanno programmando le prossime vacanze all’insegna del relax e dell’intimità, un resort al Lago di Garda come quello di Club del Sole può essere la destinazione ideale.

Alloggi di lusso per ogni esigenza

Le placide acque del lago di Garda lambiscono il Desenzano Boutique Resort, il resort Club del Sole a Desenzano del Garda. Questa struttura, che affaccia direttamente sul lago, offre sistemazioni di vario genere, in grado di soddisfare le più svariate esigenze. Ecco le opzioni di alloggio:

Suite Terrae e Suite Aqua : realizzate nel 2023, queste suite di 30 m² si trovano proprio a pochi passi dal lago. Si compongono di una camera da letto con cabina armadio, bagno completo, angolo cottura attrezzato e zona living, e sono tutte climatizzate. Un grande bonus è costituito dalle verande private arredate, un angolo intimo in cui godere del caffè del mattino, contemplare un tramonto o perdersi tra le pagine di un libro;

: realizzate nel 2023, queste suite di 30 m² si trovano proprio a pochi passi dal lago. Si compongono di una camera da letto con cabina armadio, bagno completo, angolo cottura attrezzato e zona living, e sono tutte climatizzate. Un grande bonus è costituito dalle verande private arredate, un angolo intimo in cui godere del caffè del mattino, contemplare un tramonto o perdersi tra le pagine di un libro; Lodge : moderne case mobili, con due o tre camere da letto, sono la scelta ideale per le famiglie che non vogliono rinunciare a un po’ di intimità. Tutte le lodge hanno anche una veranda attrezzata;

: moderne case mobili, con due o tre camere da letto, sono la scelta ideale per le famiglie che non vogliono rinunciare a un po’ di intimità. Tutte le lodge hanno anche una veranda attrezzata; Appartamenti: arredati con cura, questi appartamenti sono perfetti per famiglie e gruppi di amici. Disponibili in diverse metrature, tutti con affaccio esterno che può essere un balcone, una terrazza o una veranda, sono una soluzione ottimale per chi non vuole rinunciare alle comodità di una casa, anche in vacanza.

Un plus da non sottovalutare è che buona parte degli alloggi di questa struttura è pet friendly e che sono disponibili alloggi con accessibilità per ospiti diversamente abili.

I servizi del resort al Lago di Garda

Il Desenzano Boutique Resort offre servizi pensati per rendere unica e indimenticabile la propria vacanza, alla scoperta del lago e delle sue bellezze:

Piscina (riscaldata) : un’intima piscina rotonda vista lago, perfetta per rilassarsi al sole, in totale sicurezza. 1,40 di profondità costante, viene riscaldata quando la temperatura esterna si fa più fresca;

: un’intima piscina rotonda vista lago, perfetta per rilassarsi al sole, in totale sicurezza. 1,40 di profondità costante, viene riscaldata quando la temperatura esterna si fa più fresca; Esperienze culinarie : ristorante e pizzeria gestiti da chef d’eccezione garantiscono un’esperienza gastronomica di altissimo livello, ogni giorno;

: ristorante e pizzeria gestiti da chef d’eccezione garantiscono un’esperienza gastronomica di altissimo livello, ogni giorno; Solarium : si può godere del sole sulla spiaggia privata attrezzata o sul suggestivo pontile in legno, direttamente sul lago;

: si può godere del sole sulla spiaggia privata attrezzata o sul suggestivo pontile in legno, direttamente sul lago; Sport : escursioni, noleggio bici e colonnine per e-bike, yoga su richiesta e tanto altro ancora permettono di non rinunciare all’attività fisica e di praticarla immersi nella natura circostante. Ottimo il servizio Lunch Box e take away, per pianificare e sfruttare al meglio le giornate all’aperto;

: escursioni, noleggio bici e colonnine per e-bike, yoga su richiesta e tanto altro ancora permettono di non rinunciare all’attività fisica e di praticarla immersi nella natura circostante. Ottimo il servizio Lunch Box e take away, per pianificare e sfruttare al meglio le giornate all’aperto; Pet friendly: la struttura offre una spiaggia dedicata agli amici a quattro zampe, una Dog Wash e uno spazio per l’agility dog. Vietato annoiarsi, anche per i propri animali;

Tecnologia utile: la struttura offre wi-fi ovunque, pagamenti cashless e una comoda app con cui ordinare anche i pasti in camera.

È sempre il momento giusto per il lago di Garda

Ma quando visitare il Lago di Garda? Ogni stagione ha i suoi vantaggi. Primavera ed estate permettono senza dubbio di godere al massimo del clima mite di questa zona, e volendo, anche delle pulitissime acque balneabili del lago.

L’autunno è impagabile, con i colori caldi e romantici, mentre l’inverno, magari durante il periodo natalizio, offre tutta la magia delle montagne innevate intorno, dei mercatini di Natale e di quell’atmosfera impossibile da raccontare a parole, che sa di spezie e vin brulè.

Una scelta di relax nel cuore del nord-Italia

Insomma, il Desenzano Boutique Resort di Club del Sole è una soluzione ottimale se si desidera scoprire questo angolo di paradiso lontani dal caos e dal turismo di massa.

Una struttura intima, accogliente e inclusiva, dove apprezzare lo straordinario macrocosmo del lago, ma anche le gioie di un soggiorno pensato fino al minimo dettaglio per far sentire coccolati e a casa.