Il Ramen lo preparo in casa e non ho bisogno di andare al ristornate: così buono, che tutti vogliono la mia ricetta

Il ramen è un piatto tradizionale giapponese a base di noodle di grano serviti in un brodo saporito, spesso a base di carne o pesce, e arricchiti con vari ingredienti come uova, verdure, alghe e carne. Esistono diverse varianti di ramen, a seconda della regione del Giappone e degli ingredienti utilizzati. È un piatto molto amato, sia in Giappone che in tutto il mondo, per il suo sapore ricco e la sua versatilità.

Andare in Giappone e non mangiare il Ramen è un po’ come andare a Roma e non vedere il Colosseo, oppure andare a Napoli e non mangiare la pizza. Si tratta di un piatto famosissimo e che fortunatamente, grazie anche ai tantissimi ristornati giapponesi che ci sono qui, non sarà difficile da provare.

Come preparare il vero Ramen in casa: con questa ricetta sarà delizioso

Per chi ama i sapori orientali, il Ramen è sicuramente tra i piatti da provare. Saporito, ricco e sostanzioso è una vera delizia sia per gli occhi, che per il palato. Quindi, se anche voi avete voglia di provarlo, perché non provare a farlo in casa? Seguendo la ricetta passo passo, si potrà portare in tavola un Rame saporito e delizioso.

Ingredienti per 8 persone:

Per il ramen:

800 g di noodles

Per il brodo di carne:

3 litri di acqua

1 alga kombu

500 g di pancia di maiale

2 carcasse intere di pollo

60 g di zenzero fresco

1 cipollotto fresco (solo la parte verde)

3 niboshi

1 spicchio d’aglio

Katsuobushi q.b.

Per cuocere la carne di maiale:

1,5 litri di tamari

640 g di sake

480 di mirin

60 g di zenzero fresco

Parte verde di un cipollotto

3 spicchi d’aglio

Per l’uovo marinato:

8 uova

130 g di mirin

110 g di salsa di soia

1 anice stellato

1 stecca di cannella

4 grandi di pepe

Per completare:

1 cipolla dorata

Parte verde di un cipollotto

80 g di strutto

8 alghe nori

Pepe nero q.b.

Procedimento: