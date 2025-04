Previsioni meteo, ponte per la Festa della Liberazione rovinato: dove ci saranno temporali – viagginews.com

Ci si avvicina a grandi passi al ponte del 25 aprile, un’occasione per molti di prendere una mini pausa dalla quotidianità, ma il tempo sarà favorevole a questa fuga? Le previsioni meteo suggeriscono che potrebbe non essere il momento ideale per un viaggetto.

Il mese di aprile è generalmente vissuto come l’inizio della bella stagione, questo perché è effettivamente il primo mese di primavera, ma anche perché è un periodo dell’anno in cui tradizionalmente si ha la possibilità di staccare dalla routine. Aprile è il mese dei ponti, sia perché in questo periodo dell’anno cade solitamente la Pasqua (con annesso lunedì festivo), sia perché si celebra la Festa della Liberazione e si potrebbe dare il via al weekend dell’1 maggio.

Quest’anno il 25 aprile cade proprio di venerdì, il che offre la chance a molti di programmare un weekend lungo di vacanza da lavoro e impegni scolastici. Mentre l’uno maggio cade di giovedì, il che può permettere di prendersi un giorno di ferie venerdì 2 e organizzare un mega ponte per la festa dei lavoratori.

Chiaramente quando si è in viaggio si spera sempre che il tempo sia favorevole e che dunque si possa passeggiare tranquillamente per le vie della città che si sta visitando o si possa effettuare un’escursione nella natura senza il timore che pioggia e freddo rendano l’esperienza un’odissea.

Se si desidera partire è chiaro che bisogna prenotare per tempo, sia perché i costi di una prenotazione anticipata sono minori, sia perché si corre il rischio di arrivare tardi e non trovare più un alloggio o un biglietto per la data che si desidera. Nella decisione della meta e della tipologia di viaggio, il meteo può fare la differenza, motivo per cui è sempre bene consultarlo.

Che tempo farà il 25 aprile: cosa ci dicono le proiezioni meteorologiche

Va specificato che le proiezioni riguardanti il 25 aprile non sono affidabili al 100%, dunque da qui alla data della celebrazione della Liberazione dal nazifascismo il quadro meteorologico potrebbe cambiare in maniera radicale. Detto questo le prime ipotesi non sono del tutto incoraggianti per chi desidera staccare la spina e fare un viaggetto in Italia.

A quanto pare, infatti, esattamente come per la Domenica delle Palme e quella di Pasqua, anche la Festa della Liberazione è minacciata da perturbazioni. A mettere a rischio il bel tempo durante il ponte del 25 aprile è una persistente perturbazione sull’Atlantico che potrebbe inviare sull’Europa e l’Italia dei fronti instabili che rendono incerto e variabile il tempo.

Il rischio è che l’arrivo di correnti fredde dall’Atlantico, a contatto con l’alta pressione in ascesa sull’Italia in questo periodo dell’anno, possa portare a temporali durante tutto il weekend. I fenomeni temporaleschi, tuttavia, non dovrebbero essere persistenti, ma durare un paio d’ore e permettere il ritorno del sole nel corso della giornata.

La possibilità di piogge tra il 25 ed il 27 aprile è più alta sulle regioni settentrionali e su quelle centrali lato adriatico. La forza dell’anticiclone dovrebbe invece proteggere il Sud Italia