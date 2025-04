Il prossimo weekend non restare a casa sul divano, questo posticino è davvero speciale: c’è anche un castello – viagginews.com

Questo posticino è perfetto per chi ama i castelli e la storia medievale. Si visita in poche ore ed è una meta molto ambita.

In primavera, nonostante le belle giornate di sole, è facile farsi travolgere dalla pigrizia. Ci si sente stanchi, pieni di cose da fare e con gli impegni lavorativi che incombono. Di conseguenza, non appena si ha un attimo di tempo, si preferisce riposare. In realtà, il modo migliore per liberarsi dallo stress e per recuperare le forze, è quello di concedersi un piccolo viaggio.

Non bisogna andare troppo lontano per divertirsi e scoprire posti nuovi. Questo luogo, per esempio, si trova in Italia, è facilmente raggiungibile e presenta anche un meraviglioso castello medievale tutto da esplorare. Ecco di quale si sta parlando.

Un castello medievale e un borgo da scoprire: il weekend non è mai stato così divertente

Tutti hanno bisogno di prendersi una piccola pausa dalla routine quotidiana. Compiere sempre gli stessi gesti, infatti, può essere deleterio. Gli esseri umani, per essere felici, hanno bisogno di stimoli e di sviluppare la loro creatività. La scoperta di nuovi posti consente proprio di raggiungere questi obiettivi. In Italia, c’è un luogo caratteristico, che ospita un castello medievale davvero suggestivo.

Si sta parlando di Sermoneta, situato nel Lazio, in provincia di Latina. È circondato da mura, ulivi e da un panorama incredibile. Il centro storico, grazie alle sue peculiarità, è un vero gioiellino da vedere. Anche il vecchio lavatoio comunale rappresenta un punto di interesse non indifferente.

Il vero fiore all’occhiello, tuttavia, sta nel castello Caetani, che presenta la cittadella, il ponte levatoio, il fossato, il maschietto e il maschio isolabili con passerelle. Si tratta di sistemi difensivi ampiamente usati in passato, che oggi hanno una bellezza architettonica di altri tempi.

Il castello, ovviamente, si può visitare anche all’interno. Ci sono sale decorate, segrete e scuderie. Prima di recarsi sul luogo, si consiglia di consultare il sito ufficiale per essere sicuri degli orari e dei giorni di apertura. Per entrare, occorre acquistare un biglietto. Il prezzo intero è di 8,25 euro, quello ridotto di 6 euro.

Si possono acquistare online, con la prenotazione della fascia oraria. È importante arrivare almeno dieci minuti prima dell’inizio della visita guidata. Basterà varcare l’ingresso per sentirsi avvolti da un’atmosfera insolita e magica. Ci si dimenticherà del presente, credendo davvero di essere stati catapultati in un’altra epoca. Per i bambini, sarà un’esperienza irripetibile e tutta da raccontare.