Con le temperature più miti una bella insalata ci sta tutta: proviamo quella ‘alla greca’, è una vera delizia

Insalata alla greca, la ricetta originale per poter portare in tavola un piatto fresco e gustoso: perfetta anche per l’ufficio.

Ora che la primavera è arrivata e le temperature iniziano a salire e a diventare molto più gradevoli, si sentirà l’esigenza di cambiare anche il modo di mangiare, dando priorità a tutti quei piatti freschi e gustosi. Per il momento metteremo da parte zuppe e minestre, per lasciare spazio a squisite e veloci insalata di ogni tipo.

Sono tantissime le varianti da poter preparare per portare in tavola delle gustose insalatone. C’è la versione classica quella con pomodoro e insalata, quella con l’aggiunta di altri ingredienti come tonno e mais e poi c’è una versione che spopola in Grecia, ma che nel giro di poco è diventata famosa in tutto il mondo: l’insalata alla greca.

Come preparare in casa una fresca e squisita insalata alla greca

L’insalata greca, conosciuta in Grecia come “Horiatiki” rappresenta un piatto tradizionale della cucina greca. La sua composizione semplice e fresca riflette l’uso di ingredienti locali e di stagione, tipici della dieta mediterranea. Si tratta di una ricetta antichissima, quando gli abitanti della Grecia usavano ingredienti semplici per preparare piatti nutrienti e gustosi. Gli ingredienti maggiormente utilizzati sono pomodori, cetrioli, cipolla rossa, peperoni, olive nere e feta, conditi con olio d’oliva, origano e, talvolta, aceto.

Ingredienti per 4 persone

Per le olive marinate:

Olive greche q.b.

Aceto q.b.

Olio extravergine d’oliva q.b.

Sale

Per l’insalata

260 g di pomodori

200 g di feta

2 cetrioli

1 cipolla

1 cipollotto

Pomodorini q.b.

Sale

Pepe

Origano secco

Olio extravergine d’oliva

Procedimento:

Per preparare le olive condite, metterle all’interno di una ciotola ed unire tutti gli altri ingredienti e mescolare con cura Lasciare macerare per 2 ore Passare ora alla preparazione dell’insalata. Prendere la feta e tagliarla a pezzi, tagliare i pomodorini a metà e il pomodoro a fette Prendere anche la cipolla rossa e tagliare anch’essa a cubetti Passare ai cetrioli e dopo averli tagliati a metà, eliminare i semini e tagliarli poi a fette Affettare anche i cipollotti Prendere una ciotola capiente e mettere i pomodori, il cetriolo, la cipolla, il cipollotto e della feta sbriciolata Condire con olio, origano e regolare di sale Infine, aggiungere la feta a pezzetti e le olive condite

Ed ecco pronta una fresca e gustosa insalata da gustare accompagnata da delle fettine di pane croccanti.