Stai attento a questa parte della macchina: dev’essere sempre pulita o prenderai la multa. – (viagginews.com)

Quando porti a lavare la macchina fai particolare attenzione a questa parte: se non è perfettamente pulita rischi una multa salata.

Considerato quanto sia importante avere a disposizione la macchina nella vita di tutti i giorni è normale volersene prendere cura. C’è chi cerca di pulire gli interni ogni volta che può e anzi si offende a morte se sale a bordo qualcuno che sporca i sedili o i tappetini. Per non parlare della parte esterna, che per tanti è essenziale sia sempre ben lucida e quindi portano spesso la macchina a lavare appena la vedono opaca.

Quando si pulisce la macchina è fondamentale ricorrere ai prodotti giusti e cercare di non graffiare la vernice della carrozzeria. Negli autolavaggi è tutto automatico senza doversi preoccupare troppo, ma se la si lava a mano bisogna procurarsi il sapone adatto e magari un idropulitore per sciacquarla bene alla fine. L’ideale è lavare il veicolo ogni due mesi per evitare che lo sporco si incrosti e diventi difficile da togliere.

Mantenere pulita l’auto è anche una questione di sicurezza, dato che per il parabrezza e i finestrini la pulizia è fondamentale per avere una buona visibilità. Ma c’è una parte della macchina su cui concentrarsi ancora di più per non avere problemi con i vigili. Se risulta coperta dallo sporco si rischia infatti di venire fermati e anche di dover pagare una bella multa.

Quale parte dell’auto dev’essere sempre perfetta

Pensare di essere sanzionati per un’auto sporca può sembrare un’esagerazione a prima vista. Tuttavia se non si lava la macchina da tempo è facile che lo sporco arrivi a coprire un dettaglio fondamentale. Stiamo parlando della targa del veicolo, che come sancito dal Codice della Strada deve risultare sempre integra e leggibile. Se le cifre e le lettere sono coperte dalla polvere diventa difficile riconoscere i caratteri.

Questo significa che anche i dispositivi di controllo della velocità faranno fatica a registrare il veicolo in caso di effrazione. Per non parlare del caso in cui si provochi un incidente e ci si allontani sperando di evitare sanzioni. Se la targa è illeggibile infatti è responsabilità del proprietario della macchina provvedere a pulirla o in caso di usura grave richiederne una nuova. Far finta di niente può costare una multa fino a 173 euro.

Per ottenere una nuova targa è necessario presentare denuncia alle forze dell’ordine e prendere contatto con la Motorizzazione. Una volta inoltrata la richiesta questa provvederà ad emetterla nel giro di 15 giorni, nel corso dei quali è possibile circolare con una targa provvisoria.