Cous cous alla marocchina, la ricetta del piatto unico tipico del Nord Africa: un mix di sapori e profumi

Cous cous alla marocchina, con la ricetta originale prepari una vera specialità: portalo in tavola e resteranno tutti senza parole.

Il cous cous alla marocchina ha origini antichissime e profonde radici nella cultura berbera del Nord Africa, in particolare in Marocco, Algeria e Tunisia. È uno dei piatti più iconici della tradizione maghrebina, e nel tempo è diventato simbolo di condivisione, ospitalità e festa. Con il passare degli anni, è diventata una ricetta conosciuta, amata ed apprezzata in tutto il mondo e anche da noi viene molto gradita.

Anche la preparazione del cous cous alla marocchina ha antichissime origini, un tempo infatti, era preparato a mano dalle donne del villaggio, che “incocciavano” la semola di grano duro con acqua fino a formare i piccoli granelli, poi cotti a vapore in una speciale pentola chiamata couscoussiera. Una vera e propria tradizione, che veniva poi tramandata di generazione in generazione.

Come preparare il cous cous alla marocchian seguendo la ricetta originale

Una delle caratteristiche principali del cous cous alla marocchina è l’utilizzo di spezie aromatiche come curcuma, zenzero, cannella, cumino e paprika, a cui poi vengono aggiunte verdure miste cotte e carne che può essere di agnello, di pollo o di manzo. Nelle occasioni particolari può essere arricchito con uvetta, mandorle, prugne secche o cipolle caramellate, creando un mix dolce-salato tipico della cucina marocchina.

Ingredienti per 4 persone:

Per il cous cous:

200 g di cous cous precotto

1 bustina di zafferano

1 pizzico di sale fino

Per lo stufato:

1 kg di cosciotto di agnello

80 g di cipolle bianche

160 g di carote

30 g di zenzero fresco

300 g di zucchine

50 g di uva passa

100 g di ceci precotti

Prezzemolo

Sale

Olio extravergine d’oliva

Per il brodo:

Osso del cosciotto d’agnello

130 g di carote

80 g di cipolle bianche

1 stecca di cannella

10 g di sale grosso

3 g di pepe nero in grani

2 litri di acqua

Procedimento: