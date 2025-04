Tradimento, intervento della Polizia negli spoiler turchi: chi viene arrestato

Ci sarà un arresto nei prossimi episodi di Tradimento. Gli spoiler che arrivano dalla Turchia rivelano che la polizia farà un intervento improvviso.

Negli appuntamenti trasmessi in Italia su Canale 5, Behram e Oylum sono pronti a sposarsi e, per l’occasione, Mualla è arrivata a Istanbul per conoscere la futura moglie del figlio. Guzide si è messa di traverso alle nozze, manifestandosi contrariata a questa unione, ma Mualla ha rivelato alla giudice che la figlia è incinta. Uno scontro che ha creato una frattura nei rapporti tra le consuocere.

La discussione tra le due mamme ha portato Mualla ha cambiare idea su Oylum, tanto da dire al figlio di non volersi imparentare più con gli Yenersoy. Nel frattempo, Guzide aveva provato a scappare con la figlia per evitare le nozze, ma il piano non è riuscito perché Behram ha rapito la ragazza ed è riuscito a sposarla con un matrimonio organizzato all’ultimo minuto. Le cose però prenderanno un’altra piega durante la seconda stagione di Tradimento. Gli spoiler rivelano che ci sarà un arresto con un’accusa grave e la situazione si metterà molto male.

Tradimento, spoiler seconda stagione: arrestata con un’accusa grave

Gli spoiler di Tradimento del secondo capitolo rivelano che Behram morirà dopo un periodo in stato vegetativo. L’unica a sapere del decesso del ragazzo sarà Mualla che deciderà di tenere tutti all’oscuro e far credere che il figlio è stato ricoverato in una clinica in Svizzera per delle cure sperimentali. La verità è che la donna seppellirà il figlio di nascosto e poi tornerà in città facendo finta di nulla.

Intanto, Oylum e Kahraman saranno sempre più vicini e Mualla approverà questa vicinanza, tanto che spera nelle nozze così da far rimare il piccolo Can in famiglia. Un desiderio che diventerà realtà perché la ragazza accetterà di sposare il cucino di Behram e saranno tutti contenti, anche Guzide. L’unico problema è il fatto che Oylum risulta ancora la moglie di Behram, ma ciò spingerà Muallla ad andare in tribunale nei panni di tutrice per firmare il divorzio.

Tutto sarà pronto per le nozze tra Oylum e Kahraman e i due sposi si uniranno in matrimonio in una cerimonia intima svolta alla villa. Una festa che sarà interrotta dall’arrivo della polizia. Tutti saranno senza parole quando gli agenti arresteranno Mualla con l’accusa di aver eliminato e seppellito il figlio. A quel punto, la donna dirà a tutti la verità, confessando che Behram era morto e lei lo ha seppellito.

Oylum e Kahraman rimarranno scioccati quando sentiranno le parole della donna. Mualla ammetterà davanti al procuratore di non aver detto la verità per questioni familiari. Kahraman sarà molto arrabbiato con la zia per non avergli detto la verità, intanto Oylum resterà con Ozan alla villa il quale non crederà ai sentimenti della sorella per il neosposo.