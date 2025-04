Chi è la protagonista della fiction Rai Costanza? La bellissima attrice nasconde un segreto scioccante

La nuova fiction Costanza ha conquistato il pubblico di Rai 1: ma chi è la bellissima attrice che interpreta la protagonista della serie?

Tratta dai libri di Alessia Gazzola, la nuova fiction Costanza ha già conquistato il pubblico di Rai 1 con una trama avvincente, ricca di colpi di scena e momenti sentimentali. Ambientata a Verona, la serie racconta la storia di Costanza Macallè, una giovane laureata in Paleopatologia chiamata dalla Sicilia per lavorare presso l’Università della città veneta.

Con un totale di otto episodi e un leitmotiv che ricorda le trame de L’Allieva, la serie Costanza affronta molteplici temi quali il mondo del lavoro, delle donne, delle madri single e delle relazioni complesse. In un potente mix di amore e dovere, la protagonista dovrà fronteggiare il suo presente turbolento e la presenza di una figlia nata da un colpo di fulmine.

Nonostante la presenza ritrovata del padre della figlia, Costanza cercherà un nuovo amore tra le braccia di un collega, concedendosi una nuova possibilità di vita e futuro. La complessità delle trame sentimentali e personali, tuttavia, non lascerà spazio ad uno sviluppo tranquillo per la protagonista.

Costanza: chi è la bellissima attrice della nuova fiction?

Con una chioma rosso fuoco e una grinta da vendere, l’attrice Miriam Dalmazio interpreta i panni della protagonista della nuova fiction di Rai 1. Per gli amanti degli sceneggiati della rete ammiraglia, quello di Dalmazio è un volto molto conosciuto e apprezzato. L’attrice, difatti, si è cimentata in diversi ruoli in fiction quali Che Dio ci aiuti e Studio Battaglia, oltre a ricoprire un ruolo di primo piano anche nel cast di Rocco Schiavone.

Classe 1987, dal 2013 l’attrice è legata a Paolo, imprenditore siciliano proprietario di un resort situato presso un’isola indonesiana, dal cui amore è nato il figlio Ian. “La famiglia è il mio rifugio, il posto dove posso essere me stessa senza maschere”, ha confessato Miriam Dalmazio in occasione dell’intervista rilasciata al settimanale Eva 3000. L’attrice, spesso sdoppiata tra l’Italia e l’Indonesia, racconta di essere pienamente soddisfatta della sua vita attuale, anche da un punto di vista professionale.

Del suo recente ruolo nella fiction Costanza, l’attrice parla con estremo affetto e una cifra di ironia degna del suo personaggio. “All’inizio mi sono trovata nel personaggio, poi ho scoperto che Costanza è una matta. È Eros e Thanatos, amore e morte. Sa essere allo stesso tempo normale e fuori dagli schemi”, ha commentato l’attrice con entusiasmo.