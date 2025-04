Se ami i sapori forti non lasciarti scappare la ricetta del Chili con carne: è una vera esplosione di sapore

Con la ricetta del chili con carne porti in tavola un piatto unico ricco di gusto: il giusto mix per chi ama i sapori forti.

Il chili con carne è un piatto tradizionale della cucina texano-messicana, conosciuto per la sua combinazione di carne, fagioli e spezie. Le origini esatte ancora oggi sono oggetto di dibattito, ma si ritiene che il piatto abbia radici nelle tradizioni culinarie del sud-ovest degli Stati Uniti, in particolare in Texas.

Tuttavia, il suo sviluppo è influenzato da diverse cucine, tra cui quella messicana e quella spagnola. Un’altra importante differenza, è che un tempo il chili veniva riconosciuto come una semplice zuppa forte di carne, con il passare degli anni invece, è stato arricchita con i fagioli e con tutte quelle spezie che gli conferiscono il classico sapore deciso che tutti conosciamo.

Chili con carne, la ricetta originale per portare in tavola una vera bomba di sapore

A seconda dei luoghi in cui viene preparato, il chili ha diverse varianti. Negli Stati Uniti, e più precisamente nella versione texana, il chili si differenzia da quello messicano per l’uso del manzo al posto di altre carni come il maiale o il pollo e soprattutto per l’assenza di fagioli. Nonostante alcune piccole differenze, oggi il chili con carne è un piatto che viene apprezzato in ogni parte del mondo e ora vedremo come prepararlo in casa.

Ingredienti per 4 persone:

800 g di macinato di manzo

1,2 kg di fagioli neri precotti (il peso è da considerarsi di fagioli non sgocciolati)

250 g di peperoni rossi

500 g di passata di pomodoro

360 g di brodo di carne

2 cipolle bianche

1 cipolla rossa

3 spicchi d’aglio

1 peperoncino

30 g di olio extravergine

1 cucchiaino di cumino e di coriandolo in polvere

1 cucchiaino di zucchero di canna e di pepe nero

2 cucchiaini di sale fino

Procedimento:

Preparare il brodo di carne (andrà bene anche quello già pronto) e tenerlo al caldo Prendere quindi aglio, cipolla rossa e cipolla bianca e tritare finemente il tutto Passare poi al peperoncino e sminuzzare Infine, lavare ed asciugare il peperone, dopodiché tagliarlo a pezzetti Prendere poi un tegame, aggiungere metà olio e farlo scaldare Unire la carne macinata e lasciare rosolare Regolare di sale e lasciare cuocere la carne per una decina di minuti, aggiungendo un solo mestolo di brodo Una volta cotta, mettere in una ciotola e tenere da parte Nello stesso tegame, aggiungere l’altra parte di olio, il peperoncino, il peperone, il trito di aglio e cipolle Insaporire con sale, pepe e lo zucchero di canna Aggiungere anche coriandolo e cumino in polvere, mescolare e alzare la fiamma Sfumare con un mestolo di brodo, cuocere quindi il tutto per 10 minuti a fiamma medio-alta rigirando spesso Ora aggiungere la carne cotta in precedenza e mescolare ancora Unire la passata di pomodoro, il brodo rimanente e cuocere per almeno un’ora Passato questo tempo, aggiungere i fagioli con una parte della loro acqua (dovrà essere circa 470 grammi) e cuocere per altri 40 minuti

Una volta cotto, spegnere la fiamma e lasciare riposare una decina di minuti prima di servire con delle croccanti fettine di pane tostato.