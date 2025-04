Chiara Ferragni e Tronchetti Provera: love story al capolinea, lo sfogo improvviso

Lo sfogo improvviso di Chiara Ferragni getta un’ombra sulla relazione con Tronchetti Provera. Cosa sta succedendo?

Reduce da una separazione piuttosto pesante e da tutto ciò che ne ha conseguito, Chiara Ferragni ha visto in Giovanni Tronchetti Provera la sua occasione per ricominciare. I primi scatti della coppia sono diventati prevedibilmente virali in rete ed hanno dato adito ad una moltitudine di confronti con il suo predecessore.

L’immagine pubblica dell’imprenditrice digitale ha subito un brutto colpo, così come quella dell’ex marito. Se in un primo momento Fedez poteva crogiolarsi nel sostegno della gogna mediatica, i suoi comportamenti e la decisione di rivolgersi a Fabrizio Corona hanno totalmente ribaltato la situazione. Nel frattempo, Ferragni è andata avanti.

Chiara Ferragni e i suoi amori tossici, Tronchetti Provera incluso?

Era da tempo che Chiara Ferragni non si concedeva una chiacchierata con i suoi followers. Il Pandoro-gate ha sfavorito, ovviamente, il confronto con l’opinione pubblica. Tuttavia, recentemente, l’imprenditrice digitale si è data una seconda possibilità, affrontando un tema alquanto delicato e discusso sui social media: gli amori tossici. Un argomento del quale uomini e donne amano oggettivamente discutere e che dunque ha favorito il tanto agognato hype sulle piattaforme.

Il primo tassello della discussione, sul quale l’influencer ha inanellato una serie di riflessioni personali, è stato il meraviglioso rapporto di Selena Gomez e Benny Blanco. Quest’ultimo è stato percepito dai fan della star di Disney Channel come la sua occasione di rinascita. Le innumerevoli problematiche relazionali e di salute della cantante non rappresentano certo una novità. Ebbene, su questo Chiara Ferragni ha avuto qualcosa da dire.

“Non c’è niente di più sensuale e cool dell’intelligenza emotiva” – ha esordito su TikTok – “noi non vogliamo nient’altro, veramente. Peccato che pochi riescano a capire sta cosa”. L’ex CEO ha poi ammesso di non essere stata “fortunatissima” in passato, ma di aver comunque voluto mantenere e tutelare la sua vena romantica. “Cerchiamo persone tossiche perché è quello a cui il nostro cervello è abituato” – ed ha poi aggiunto – “ognuno di noi ha fatto degli errori”.

Tra i commenti qualcuno ha ipotizzato che Ferragni si riferisse implicitamente a Fedez. Su questo è stata molto chiara: “Non parlo di Federico, ma di quello che sento da tante persone vicino a me e delle loro relazioni”. In questo discorso, Giovanni Tronchetti Provera non dovrebbe essere incluso. La sua storia d’amore con l’imprenditore procede a gonfie vele e sembra caratterizzata proprio da questa famosa intelligenza emotiva, la qualità di cui la blogger aveva disperatamente bisogno.