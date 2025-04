5 iconici piatti della cucina parigina che non puoi non provare: saporiti e ricchi di storia

5 piatti da non perdere della cucina parigina, sono così saporiti da non poterne più fare a meno: uno più buono dell’altro.

Per gli inguaribili romantici e che non possono fare a meno di immaginare una storia d’amore proprio come quella dei più bei film, Parigi rappresenta sicuramente la città degli innamorati per eccellenza. Nota a tutti per essere considerata la città dell’amore, permette di poter vivere un’esperienza davvero unica e indimenticabile.

Con le sue luci, le sue incredibili opere e con i suoi affascinati profumi, Parigi riesce a rapire il cuore di tutti. È davvero impossibile non restare affascianti da quello che è capace di offrire questa città, che, con le sue stradine caratteristiche catapulta in un mondo che sembra essere finito. Ma Parigi non è soltanto questo, ma è anche un luogo straordinario per chi ama la buona cucina.

5 iconici piatti della cucina parigina da provare assolutamente

Per chi ama scoprire anche i sapori nuovi ed è sempre alla ricerca di piatti iconici, Parigi è senza dubbio un luogo che offre un’incredibile varietà di ricette. Tutte antichissime e che hanno una storia affascinante. Non è un luogo dove poter gustare solo la cucina tipica, ma anche uno scenario che lascia libero spazio all’innovazione. Oggi però, resteremo nel classico, mostrando 5 iconici piatti della cucina parigina che devono assolutamente essere provati.

Il primo piatto che non può assolutamente sfuggire ai palati più sopraffini è senza dubbio il Croque Monsieru, una combinazione armoniosa di pane, prosciutto e formaggio che viene poi tostato diventando croccante esternamente e filante all’interno. Una delizia per chi ama i toast, ma per una volta vuole provare ad uscire dai classici schemi. C’è poi la zuppa di cipolle, particolarmente indicata per chi ama i sapori delicati, ma al tempo stesso decisi. Si tratta di una ricetta antichissima, che con il tempo ha visto nascere numerose varianti.

Per chi preferisce invece le preparazioni dolci, non può di certo lasciarsi scappare il famoso Pain au chocolat, caratterizzato da un’esterna e croccante pasta sfoglia molto burrosa, che racchiude al suo interno delle scaglie di cioccolato fondenti. Anche in questo caso esistono numerose varianti, ma la versione tradizionale resta la più amata. C’è poi l’immancabile omelette simbolo di pranzi e colazioni abbondanti, da poter farcire come più si preferisce. Infine, ci sono le escargot à la Bourguignonne, preparato in genere con burro all’aglio ed erbe aromatiche. Insomma, Parigi è capace di offrire davvero tanto, basterà solo saper scegliere.