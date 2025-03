Trekking in Foresta nella natura selvaggia della Sardegna: puoi farlo anche in bici e non puoi perderlo – viagginews.com

Un trekking immersi nella natura in Sardegna? Sì, lo fai in Foresta e volendo anche in bici: ecco dove.

La Sardegna non è solo spiagge dorate, rocce e mare cristallino. In questa terra sono tanti i sentieri naturalistici da percorrere, da quelli più impegnativi a quelli adatti a tutti, anche a famiglie con bambini, a chi ama passeggiare con gli animali domestici o a persone poco allenate. Se vuoi fare un trekking nel verde, non puoi perderti quello in una delle Foreste più incantate di questa terra.

In questa Foresta ci sono lecci, sugherete e corsi d’acqua. Gli amanti della natura selvaggia troveranno pane per i loro denti perché qui scopriranno anche la biodiversità del posto oltre a vere chicche della storia di questa regione.

La Foresta da non perderti in Sardegna: ecco dove si trova e cosa scoprirai

La Foresta tutta da scoprire è quella di Ortuabis nella regione della Barbagia-Mandrolisai. Qui potrai scoprire un’area verde ricca di biodiversità, sia di specie vegetali che di animali. Per esempio potrai ammirare le orchidee più rare al mondo come la Ophrys fusca Ortuabis, scoperta solo qualche anno fa.

Ma non è l’unica cosa in cui ci si imbatterà durante un’escursione. Infatti è anche possibile scorgere una piccola industria attiva fino agli anni sessanta. Si tratta di antiche fornaci della calce, “is forrol de calcina”. Ancora, continuando nel trekking un altro sito da visitare è Allui fogu. Questa è un’area che racconta della presenza umana nella preistoria e queste civiltà che stabilirono proprio in questo territorio le loro officine litiche.

Di recente i pastori ci costruirono qui le “Is pinnettas”, delle antiche costruzioni pastorali davvero caratteristiche e che intervallano il paesaggio man mano che si procede. Non si può non citare anche la “Sa Omo de Sa Nia” (la casa della neve), una grande cisterna costruita in scisto utilizzata fino alla metà del XX secolo per conservare la neve. Si trova sul Monte Sant’Elia, di 1080 metri, su cui si può salire per godere di una panorama togli fiato sull’isola.

Un altro sito imperdibile è quello di “Sa Funtana ‘e is Cannones“, una cascata sulla parete rocciosa che precipita sul Rio Lardai. E dopo aver riempito gli occhi di storia e di passato, non si può far altro che riempire anche lo stomaco delle bontà di questa terra degustando salumi e formaggi e bevendo vini locali. Una giornata nella natura, davvero ben spesa!