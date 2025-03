Spaghetti con polpette, la versione italo-americana che ha fatto anche la storia del cinema d’animazione

Spaghetti con polpette, la ricetta italo-americana per portare in tavola uno dei piatti più iconici dei film della Disney: sono strepitosi.

Gli spaghetti con polpette, noti anche con il nome di spaghetti and meatballs, sono tra i piatti più famosi e amati dagli americani, ma che, a differenza di quello che si possa pensare, hanno delle origini completamente italiane. Ecco perché non è affatto trovarli nei ristornati tipici italo-americani, che hanno trovato la loro fortuna proprio oltre oceano.

Un piatto italo-americano, quindi, noto non solo per il suo sapore, ma soprattutto perché in molti lo ricordano grazie al mitico cartone di Lilly e il Vagabondo! Una delle scene più iconiche infatti, è proprio quando i due cagnolini sulle note di Dolce sognar, mangiano spaghetti con le polpette risucchiando la pasta fino a darsi un bacio. Un’immagine tenerissima che ha consacrato ancora di più questo piatto unico.

Spaghetti con polpette, la ricetta originale per gustare un piatto delizioso

Se anche voi siete rimasti affascinanti dal connubio di spaghetti, sugo e polpette, allora è arrivato il momento di preparali in casa. Sarà davvero semplicissimo realizzarli e in poco tempo si porterà in tavola un primo piatto ricco di sapore. Allora vediamo quali sono gli ingredienti e il procedimento per gustare un delizioso piatto di spaghetti con polpette.

Ingredienti per 4 persone:

350 g spaghetti

250 g macinato di vitello e suino

50 g caciocavallo grattugiato

70 g pangrattato

mezzo spicchio d’aglio

un cucchiaini mentuccia tritata (o basilico)

1 Uova

100 ml latte

Sale e pepe

750 ml passata di pomodoro

1 spicchio d’aglio

Olio extravergine d’oliva

Procedimento: