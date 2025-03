Cerchi un luogo dove trascorrere la pensione? Ecco quali sono le migliore mete in cui espatriare – Viagginews.com

Vuoi goderti la pensione senza alcuna preoccupazione? Ecco quali sono le mete più ambite e ricche di vantaggi.

Il tema del sistema pensionistico italiano, rappresenta ancora oggi uno degli argomenti più centrali all’interno del dibattito nazionale. Complici le continue modifiche di alcune normative legate al trattamento di fine rapporto lavorativo, la pensione rimane per molti un punto interrogativo ancora da chiarire.

Nel momento del raggiungimento del periodo pensionistico, sono sempre di più gli italiani in cerca di luoghi in cui trascorrere il periodo di fine rapporto lavorativo. Che sia per piacere personale o per motivazioni economiche, le mete ideali sono localizzate in più parti d’Europa e del mondo.

Dai luoghi paradisiaci e più balneari, fino alle città delle zone più a nord, i pensionati di oggi cercano località in cui iniziare un secondo capitolo della propria vita, lontano dalle preoccupazioni lavorative affrontate ogni giorno per diversi anni.

I luoghi migliori dove trascorrere la pensione

Il trasferimento all’estero per i pensionati italiani, risulta essere una scelta sempre più diffusa, incrementatasi in seguito alle più recenti disposizioni in tema economico. Sono molti gli ex lavoratori, difatti, interessati a trasferirsi in località dove il clima è favorevole alla propria salute, dove il costo della vita è nettamente più basso e dove trovare una tassazione più vantaggiosa. Nella lista spicca al primo posto la Tunisia, la quale vanta di un regime tributario particolarmente vantaggioso, soprattuto per i pensionati.

Quest’ultimi, una volta giunti in Tunisia, potranno beneficiare di una tassazione del 20% sulla loro pensione italiana. Al secondo posto spicca Cipro, uno dei Paesi inseriti nella White List dei luoghi dove non vi sono particolari problematiche legate al trasferimento di residenza. Qui i pensionati potranno godere di una tassazione del 5% su tutti i redditi provenienti dall’estero e superiori alla soglia di 3.420 euro.

Nella lista delle migliori mete, inoltre, non può mancare anche la Romania, dove per i pensionati è attualmente in vigore una aliquota speciale del 10%, ovvero un terzo di quella media italiana. La Romania, inoltre, rappresenta una soluzione ideale per chi cerca un Paese con una pressione fiscale contenuta, dove poter vivere bene anche con importi pensionistici bassi. La sua vicinanza con l’Italia, inoltre, permette alla Romania di costituire una soluzione ideale per chi desidera non allontanarsi troppo dai parenti.