Se li porti con te non ti fanno salire in aereo: cosa devi sapere prima della partenza – viagginews.com

In aereo non si può portare tutto quello che si desidera. Ci sono delle regole molto severe per garantire la sicurezza.

Viaggiare in aereo, per tante persone, è davvero emozionante. Non si tratta solo di percorrere ampie distanze in poco tempo, ma proprio di godere della bellezza dell’esperienza. Negli ultimi anni, i controlli si sono fatti molto serrati. Il personale ha il compito di garantire la sicurezza dei piloti, delle hostess e dei passeggeri.

Per questo motivo, ci sono delle regole ben precise. Nel bagaglio a mano, non si può portare quello che si vuole. Bisogna attenersi a norme severe, ma necessarie. Così facendo, si riescono a prevenire eventuali problemi. È importante conoscerle in anticipo per non avere brutte sorprese.

Cosa non portare mai in aereo: chi ce l’ha non può salire

In questo periodo dell’anno, i viaggi in aereo cominciano ad aumentare. Tantissime persone, con la passione per le esplorazioni, vogliono sfruttare la primavera e l’estate per recarsi in posti sconosciuti, magari fuori dall’Italia. Il treno e il bus non sono tra le scelte migliori a causa della scomodità e della durata del percorso. Per questo motivo, l’aereo diventa l’opzione più logica.

Prima di recarsi in aeroporto, però, bisogna controllare con estrema attenzione il proprio bagaglio a mano. Ci sono tanti oggetti, di uso comune, che non devono essere introdotti all’interno del mezzo. Possono sembrare innocui all’apparenza, ma la realtà è ben diversa. Per questo motivo, le valigie vengono sottoposte a controlli serrati da parte della sicurezza.

Ecco che cosa non si può portare: