Meteo prossima settimana, nuovo ciclone in arrivo: tornano freddo e fenomeni estremi in Italia

La prossima settimana verrà inaugurata dall’arrivo di un nuovo ciclone sul nostro territorio che porterà un notevole abbassamento delle temperature e nuove precipitazioni.

Ci lasciamo alle spalle una settimana che è stata caratterizzata dalla variabilità climatica su tutto il territorio. Giornate di pioggia intensa sono state succedute da improvvise schiarite e innalzamenti di temperatura che però sono durati solo il tempo di far respirare la popolazione prima della nuova ondata di vento e precipitazioni.

L’instabilità o sarebbe meglio dire la dinamicità sarà alla base anche della prossima settimana, visto che si comincerà con un clima alquanto invernale per poi passare ad un deciso arrivo della primavera con temperature addirittura superiori alle medie stagionali e un ritorno dell’instabilità in chiusura.

Il meteo della prossima settimana: inizio da incubo, ma poi arriva il sole

Lunedì 31 marzo è atteso l’arrivo di un nuovo ciclone sull’Italia che interesserà soprattutto le regioni del Sud Italia e le Isole Maggiori. Il fronte perturbato causerà un’ondata di forte maltempo con temporali e possibili nubifragi durante tutta la giornata. La medesima situazione si verificherà martedì 1 aprile.

La pioggia non sarà l’unico fastidio di questi primi due giorni, visto che le regioni meridionali saranno interessante anche da venti di Tramontana e Grecale, mentre le Isole saranno interessate da venti di Maestrale che porteranno ad un consistente abbassamento delle temperature, portando le massime addirittura al di sotto delle medie stagionali.

Il freddo e le piogge abbandoneranno le regioni meridionali e tutta l’Italia a partire da mercoledì 2 aprile, giorno in cui le correnti sub sahariane riusciranno finalmente a guadagnare spazio sul Mediterraneo e a farsi strada prima in Italia e successivamente anche sul resto d’Europa.

L’azione dell’anticiclone porterà tempo stabile e soleggiato, ma soprattutto comporterà un improvviso aumento delle temperature, con massime superiori alle medie stagionali al Nord Italia (ci si aspettano temperature fino ai 22°) ed un innalzamento anche su quelle meridionali, anche se saranno leggermente inferiori.

La fase stabile dovrebbe durare almeno fino a venerdì 4 aprile, sabato l’arrivo di correnti fredde dal Nord Europa potrà portare ad una nuova fase di instabilità e piogge in alcune regioni della Penisola. Una variabilità tipica di questo periodo dell’anno, meno frenetica rispetto a quella della scorsa settimana e più in linea con gli andamenti meteorologici tipici della primavera.