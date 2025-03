Cotoletta alla milanese nella versione originale: è così che devi prepararla se vuoi portare la tradizione in tavola

Cotoletta alla milanese preparata in questo modo è davvero sensazionale: ci vorrà pochissimo per gustare una vera delizia.

La cotoletta alla milanese è uno di quei piatti che è impossibile non amare e non provare. Si tratta di un secondo piatto a base di carne, che prevede una fetta di carne, in genere viene usato il vitello nella parte del carré e completa di ossi, passata prima nell’uovo, poi nel pangrattato ed infine fritta in burro chiarificato.

Si tratta di una ricetta tipica di Milano e che con il passare del tempo è diventata famosa in tutta Italia. Non è una semplice cotoletta, ma un secondo piatto molto più gustoso e che vale davvero la pena di provare. Ingredienti semplici e una preparazione altrettanto facile, rendono la cotoletta alla milanese perfetta per essere preparata per una cena al volo e senza passare troppe ore ai fornelli.

Cotoletta alla milanese, la ricetta per averla dorata e croccante

Preparare la cotoletta alla milanese non è affatto complicato rispetto ad altre ricette della tradizione, tuttavia, dovranno essere rispettati alla lettera sia il taglio di carne che i passaggi, in modo tale da ottenerla croccante, dorata e perfetta. Vediamo allora quali sono gli ingredienti e il procedimento da seguire.

Ingredienti per 4 persone:

4 fette di lombata di vitello spesse almeno 3 centimetri

200 g di pane grattugiato

450 g di burro chiarificato

2 uova

Sale

Procedimento:

Per prima cosa prendere le fette di carne ed eliminare eventuali parti di grasso Incidere nei lati ogni fettina con dei piccoli tagli in modo tale da evitare che arricci durante la cottura Battere leggermente la carne per rompere le fibre che potrebbero renderla poco saporita Prendere a questo punto una ciotola e sbattere le uova con un pizzico di sale Immergere completamente le fettine tendendole per l’osso A questo punto in un’altra ciotola mettere il pangrattato e panare le fettine dopo averle passate nell’uovo Eseguire una leggera pressione in modo tale da far aderire per bene la panatura In una padella mettere il burro e farlo sciogliere completamente Quando sarà ben caldo adagiare le cotolette Friggere da entrambi i lati fino a cottura e doratura Una volta cotte far scolare l’olio in eccesso A questo punto impiattare e aggiungere in superficie un altro pizzico di sale.

Ed ecco che la cotoletta alla milanese è pronta per essere gustata ben calda, per renderla ancora più gustosa, accompagnare il tutto con delle croccantissime patatine fritte.