Ultimo saluto per Il Paradiso delle Signore, arriva la nuova soap tra amori e mistero

Il Paradiso delle Signore esce per dare spazio alla new entry: una nuova intrigante soap, ecco la sua sostituta.

Le storie che ruotano intorno ai magazzini generali milanesi conquistano, ogni giorno, il grande pubblico di Rai 1. Pilastro del daytime pomeridiano della rete ammiraglia, Il Paradiso delle Signore è giunto alla sua 9a stagione. Dopo diversi cambiamenti – iniziò come serie tv in prima serata – ha trovato la propria stabilità.

Certo, non è mancato un frequente ricambio del cast – si rammenti l’addio (forse temporaneo) di Vittorio Conti alias Alessandro Tersigni, protagonista indiscusso – tuttavia trattasi di un prodotto televisivo che si presta bene a certi stravolgimenti, evolversi ma con criterio.

Ottimo riscontro, secondo l’analisi di qualche dato numerico, ma tutto questo non è bastato. Gli ascolti, il gradimento dei telespettatori, una trama ben confezionata, non esiste più nulla. Presto si dovrà dire addio al Paradiso accogliendo, seppur con una punta di malinconia, la nuova ‘collega’ sostituta.

Il Paradiso delle Signore lascia, caloroso benvenuto alla nuova soap

Faticoso accettare l’assenza de Il Paradiso delle Signore. I pomeriggi si ingrigiscono senza i propri beniamini. Le vicende restano in sospeso, lasciando con l’amaro in bocca, come si suole dire. Le luci si affievoliscono man mano dopodiché cosa rimane? Un grande vuoto da colmare, ma l’arrivo di qualcuno può aiutare.

Intanto, importante: la soap nostrana non lascerebbe mai il suo amato pubblico – rinunciare a un contenuto come Il Paradiso delle Signore equivarrebbe a un clamoroso autogol. Anzi già confermata la 10a stagione per il prossimo autunno, tra conferme di volti ormai iconici e (forse) una gradita sorpresa.

Ma come ogni anno, durante il periodo estivo, va in pausa – le puntate finali verso maggio. Dunque, al suo posto, un nuovo tv show: Ritorno a Las Sabinas. Serie tv spagnola, già debuttato sulla piattaforma Disney+ lo scorso ottobre. Narra la storia delle sorelle Gracia e Paloma, di ritorno a casa perché il padre sta male.

Tuttavia tornare nella propria città natale significa affrontare sia il passato che il presente, tra inconfessabili segreti e vecchi amori. Creata da Eulàlia Carrillo, il cast è composto da Celia Freijeiro, Andrés Velencoso, Olivia Molina, Natalia Sànchez, Nancho Novo, Maria Casal. Una vera sorpresa per i telespettatori.

Come si evince, Rai lungimirante, si porta avanti organizzando il palinsesto dei mesi caldi. Ma niente Turchia, sulla base di quanto sostenuto alcune settimane fa ritenendo, addirittura, potesse copiare Mediaset. Si predilige la Spagna – Canale 5 vanta anche un ‘filo diretto’ con la Penisola Iberica, vedasi La Promessa.

Naturalmente, sebbene provenienti dalla stessa zona, trattasi di due prodotti differenti. Ora la fase di acquisto dei diritti per Ritorno a Las Sabinas, da 70 episodi. Ideale per l’estate poiché la trama non annoia, poi le tempistiche affinché siano coperti i tre mesi attraverso la messa in onda delle puntate fino a settembre.