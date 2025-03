Lascia stare gli sport drink: dopo l’allenamento basta questo succo di frutta. – (viagginews.com)

Ti porti sempre dietro uno sport drink quando ti alleni? Non ti serve se hai a disposizione questo succo di frutta.

Con la primavera e i pomeriggi assolati che fanno già pensare all’estate diventa più facile tirare fuori la tuta e riprendere l’attività fisica all’aria aperta. In più con la prova costume che si avvicina inizia la corsa agli abbonamenti in palestra per recuperare la forma in vista dell’estate. Ma per allenarsi in sicurezza oltre all’attrezzatura bisogna fare attenzione alle conseguenze sul fisico.

Infatti mantenersi idratati e compensare gli elettroliti che si perdono sudando durante l’attività fisica è la regola base per ogni sportivo. Soprattutto all’aperto dove ci possono essere sbalzi di temperatura si può sudare parecchio, e un allenamento intenso può mettere a dura prova. Per ovviare a questo problema la maggior parte degli sportivi ricorre agli sport drink.

Peccato che già a vedere il loro colore così intenso e poco naturale, come il blu o il rosso acceso, viene da chiedersi se siano davvero sani. La maggior parte di queste bevande infatti pur idratando e aiutando a reintegrare i sali risulta piena di coloranti, zuccheri e aromi artificiali per dare sapore. Per fortuna esiste un sostituto perfetto a base di…frutta.

La bevanda naturale perfetta per l’allenamento

Ciò che serve a uno sport drink di base sono tre semplici ingredienti: acqua, sali minerali e zuccheri. Tutto il resto che compare sull’etichetta è superfluo, ed è aggiunto al puro scopo di rendere gradevole la bibita. La cosa interessante è che le tre componenti elencate sopra le troviamo già all’interno di un succo di frutta, senza la necessità di doverci aggiungere nulla.

Dato che ogni frutto ha una sua composizione chimica però non si può neanche affermare che uno valga l’altro. Per esempio il succo di pera o di uva tende a essere molto zuccherino, mentre quello di melone o di anguria più povero in termini di sali e zuccheri. Secondo un articolo pubblicato sulla rivista Nutrients la soluzione perfetta è il succo di mela.

A dimostrarlo è stata una ricerca condotta su sportivi che conducevano un allenamento ad alta intensità, ovvero la maratona. Per affrontare la competizione ad alcuni è stato dato del semplice succo e ad altri uno sport drink classico. Al termine della gara il primo gruppo mostrava un recupero fisico decisamente ottimale, sia di liquidi che di sali.

La ragione è dovuta alla peculiare composizione del succo di questo frutto. Contiene infatti una buona percentuale di antiossidanti oltre a potassio e magnesio, minerali fondamentali per evitare crampi muscolari e regolare la pressione.