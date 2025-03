Marzo è il mese perfetto per seminare questa pianta: è profumata e attira anche la fortuna – viagginews.com

Il mese di marzo è ideale per seminare nel proprio giardino o balcone una pianta profumata e che porta fortuna. Ecco qual è.

Sono tante le persone che tengono in balcone, in giardino o sul terrazzo delle piante, magari aromatiche e da usare in cucina. Altre, invece, preferiscono tenerle in casa, perché donano un tocco di verde e di natura a qualsiasi ambiente.

Inoltre sono molto eleganti e, in certi casi, possono apportare diversi benefici, come assorbire l’umidità in eccesso o migliorare la qualità dell’aria. Ma per il mese di marzo si può seminare una pianta che addirittura sembra che attiri fortuna, prosperità e felicità a chi abita in quell’appartamento. Ecco qual è.

La pianta da tenere in casa che attira fortuna

Arredare la propria casa con delle piante è una scelta di stile ed elegante. Fra l’altro queste possono anche apportare benefici, ad esempio migliorare la qualità dell’aria e assorbire l’umidità in eccesso o i cattivi odori.

Ci sono poi piante che, secondo il Feng Shui, portano fortuna e dunque averle in casa permetterà a chi ci abita di avere prosperità e felicità. In particolare ce n’è una che si può seminare nel mese di marzo: si tratta del basilico. Questa è una pianta aromatica e profumata, molto usata in cucina.

Proprio il suo aroma squisito permette di eliminare le cattive vibrazioni presenti nell’ambiente e di attirare dunque fortuna e felicità. Dunque portarla nella propria abitazione potrebbe apportare diversi benefici per chi abita in quell’appartamento. Tuttavia, per esplicarli, è necessario curarla al meglio: si tratta infatti di una pianta che bisogno di luce solare per la sua crescita, e acqua abbondante, quindi andrebbe annaffiata tutti i giorni.

Anche il luogo in cui si mette questa pianta è importante per attirare fortuna e prosperità: proprio per questo andrebbe messa all’ingresso della casa, della sala da pranzo o del soggiorno, per convogliare tutte le energie positive verso l’interno. Secondo il Feng Shui, questa pianta non si dovrebbe mettere mai in camera da letto, perché potrebbe interferire con il flusso di energia vitale durante il sonno e quindi ostacolare il dormire bene.

Meglio invece metterla nel punto più luminoso della cucina così che possa attirare buone energie, felicità, prosperità e tanta fortuna. Questa pianta, inoltre, apporterà benessere e buona salute a chi abita in quella casa, sempre secondo il Feng Shui.