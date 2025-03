Le mie patate diventavano subito vecchie e verdi: poi ho scoperto come conservarle più a lungo – viagginews.com

Le patate sono molto versatili in cucina ma spesso diventano vecchie e verdi in poco tempo. Ecco il metodo per farle durare più a lungo.

Fra gli ingredienti immancabili in casa ci sono le patate: con queste si possono preparare tanti piatti gustosi. Non solo contorni ma anche secondi piatti, come ad esempio sformati, patatine fritte, patate al forno e molto altro. C’è persino chi le usa per fare dei dolci, come ad esempio rendere più morbide le patate.

In ogni caso, comprandole in sacchetti di grandi quantità, può capitare che diventi vecchie e verdi prima del tempo. Per fortuna esiste un metodo semplice ed efficace per conservarle al meglio e farle durare più a lungo. Ecco come fare.

Il metodo per evitare che le patate diventino subito vecchie e verdi

Le patate sono degli ingredienti gustosi, sani e versatili in cucina e per questo se ne comprano sempre in grandi quantità. In commercio infatti esistono sacchetti da diversi kg e dunque può capitare che diventino vecchie e verdi prima del tempo e di poterle utilizzare.

Infatti, quando succede, le patate potrebbero essere contaminate, e quindi è consigliabile non usarle. Infatti diventano verdi a causa della solanina, un composto tossico presente nella patata che può causare disturbi gastrointestinali come dolore addominale, diarrea o vomito. Per fortuna esiste un metodo per conservarle al meglio e farle durare più a lungo.

Prima di tutto si dovrebbe evitare di conservarle accanto alle cipolle: queste ultime, infatti, accelerano la germinazione delle patate, che potrebbero diventare verdi in poco tempo. È consigliabile invece conservare le patate in un luogo fresco, buio e asciutto: infatti la luce e l’umidità possono farle invecchiare prima del tempo. Se proprio si devono mettere vicino a qualche altro alimento, meglio che siano banane, meloni, mele, pere e pesche.

Infatti, l’etilene in questi contenuti rallenta la germinazione della patata e la fa durare più a lungo. In ogni caso, anche se si prendono queste precauzioni, è sempre bene controllare periodicamente le patate per verificare che non ci siano parti vecchie e verdi oppure marce. In quel caso non si potranno usare per le proprie ricette perché potrebbero causare dei disturbi.

Al massimo si potranno usare soltanto quelle che non sono state contaminate e che presentano ancora un buon aspetto.