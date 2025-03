Valigia rotta all’aeroporto, se fai questo non ti rimborseranno più: ecco il segreto che ti salverà le vacanze – viagginews.com

Le valigie, durante il trasporto aereo, possono subire dei danni piuttosto seri. Il rimborso può essere chiesto solo se non si compie questa azione.

Quando si scende da un volo aereo, la valigia dovrebbe essere riconsegnata nelle stesse identiche condizioni in cui è stata affidata. Purtroppo, in alcuni casi, ciò non avviene. Ci possono essere dei danni più o meno gravi che spingono i diretti interessati a sporgere reclamo.

Durante il trasporto, l’oggetto potrebbe urtare le pareti della stiva oppure gli altri bagagli. In simili circostanze, c’è un’azione che non bisognerebbe mai compiere. Il rischio è quello di non riuscire a ottenere il rimborso e di dover pagare di tasca propria il danno. Rispettando le dovute procedure, non ci saranno particolari problemi.

Aeroporto, come chiedere il rimborso per la valigia danneggiata: l’errore gravissimo che fanno tutti

È facile andare nel panico quando, dopo un volo di diverse ore, ci si ritrova con la valigia danneggiata. La stanchezza, lo stress del viaggio e la paura di non riuscire ad arrivare fino all’alloggio scelto rischiano di far prendere decisioni sbagliate. In queste situazioni, è necessario mantenere la calma e ragionare con lucidità. Un bagaglio integro deve essere restituito come tale. In caso contrario, si ha diritto a un rimborso.

La compagnia aerea ha l’obbligo di risarcire i danni provocati da un trasporto scorretto o da azioni eccessivamente brusche. Le persone coinvolte, tuttavia, devono assolutamente evitare di lasciare la struttura prima di aver segnalato il danno e avviato l’apposita procedura. In caso contrario, non si avrà più diritto al rimborso perché non si potrà dimostrare che l’evento avverso si è verificato proprio all’interno dell’aeroporto.

Ecco quali sono i passaggi da seguire:

Recarsi presso il banco dedicato ai bagagli danneggiati o smarriti. Se non si sa dove trovarlo, si consiglia di chiedere aiuto al punto informazioni

Mostrare tutti i documenti richiesti, come il talloncino della carta d’imbarco e l’etichetta del bagaglio

Compilare gli appositi moduli per denunciare il danneggiamento della valigia

In base alle regole della compagnia aerea, il rimborso può essere monetario o comportare la sostituzione della valigia con una di pari valore. È importante informarsi bene sui tempi di attesa e su come comportarsi in caso si eventuali problemi o ritardi

È importante partire con una valigia di buona qualità, resistente e in grado di sopportare eventuali urti. In questo modo, i rischi di ritrovarsi con un bagaglio danneggiato scenderanno notevolmente.