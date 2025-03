L’Isola dei Famosi, coppia ai ferri corti prima del reality: lei dice “no” alla partenza

Mentre si delinea il nuovo cast dell’Isola dei Famosi, una famosa coppia vip sarebbe in crisi per la partecipazione al reality show: lei non ci sta.

I palinsesti di Canale 5 non sono mai stati così in fermento come nelle ultime settimane. I vertici di Mediaset si sono trovati di fronte ad importanti decisioni riguardo l’imminente futuro della rete ammiraglia. Il Grande Fratello, dopo ben sei mesi di messa in onda, lascerà un grande vuoto nella programmazione.

Mancanza che sarà ben presto colmata dall’arrivo del nuovo reality sperimentale guidato da Ilary Blasi, The Couple. In partenza il 7 aprile, quello che si preannuncia come un perfetto spin-off del GF, terrà occupati i telespettatori per circa un mese, in attesa del secondo show di punta dell’anno di Canale 5.

L’Isola dei Famosi, dopo dubbi e perplessità, tornerà ad imporsi nella primavera inoltrata, approdando in prima serata il 7 maggio 2025 secondo le ultime indiscrezioni. Una formula rinnovata, a partire dalla conduzione, quella che vedrà i naufraghi vip affrontare le avversità della natura sulle spiagge dell’Honduras.

Sarà Veronica Gentili, già volto ormai affermato de Le Iene, a prendere le redini della trasmissione, accompagnata dalla precedente conduttrice Vladimir Luxuria in veste di opinionista e da Pierpaolo Pretelli in quella di inviato. Si rincorrono i rumor anche su un possibile concorrente, che starebbe mettendo a rischio la sua discussa love story pur di prendere parte al programma di Canale 5.

Angelo Madonia all’Isola dei Famosi? Botta e risposta sui social con Sonia Bruganelli

Le voci si sono diffuse da tempo e ormai sembra essere quasi una certezza. Dopo il brusco allontanamento dall’ultima stagione di Ballando con le Stelle, il ballerino Angelo Madonia sarebbe pronto per lanciarsi in una nuova avventura.

L’Isola dei Famosi, con grandi probabilità, accoglierà in Honduras il 39enne palermitano, che è finito sotto ai riflettori non soltanto per i diverbi con la giuria del noto dance show, ma anche per la sua storia d’amore con Sonia Bruganelli.

Una relazione che procede a gonfie vele, salvo inattese partecipazioni ai reality show. Le indiscrezioni sostengono che l’ex moglie di Bonolis non starebbe facendo i salti di gioia per questa possibilità offerta al fidanzato. Il settimanale DiPiùTv ha ricostruito un acceso scambio di frecciatine avvenuto tra i due sui social, a proposito della fuga di notizie sull’Isola dei Famosi.

“Devi dirmi qualcosa che non so?”, ha scritto a Madonia, che ha risposto ironizzando: “Solo se mi fanno portare i Lego”. Non è passata inosservata la replica piccata della produttrice tv: “Io direi che è il caso che tu rimanga in Italia. Sei già pazzo di tuo, senza digiunare”.

Tutto lascia pensare dunque, che la partenza di Angelo Madonia non sia più soltanto un’ipotesi e che questa potrebbe alterare gli equilibri nella coppia ormai consolidata. “Sonia, che è innamoratissima di Angelo, soffrirà molto quando lui parteciperà all’Isola”, sostiene il giornale. Resta tuttavia ancora un posto vacante per il ruolo di opinionista. Qualora fosse proprio la Bruganelli ad occuparlo, potrebbe seguire da vicino l’avventura del fidanzato in Honduras.