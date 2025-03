Il Paradiso delle Signore, il misterioso regalo di Adelaide: anticipazioni fino al 4 aprile

Nel corso delle prime puntate di aprile de Il Paradiso delle Signore, spunterà un misterioso regalo da parte di Adelaide: le anticipazioni sulla situazione della contessa.

Un nuovo mese ricco di novità si aprirà a breve per Il Paradiso delle Signore. L’amata soap di Rai 1 in onda dal lunedì al venerdì alle 16, tornerà a regalare scenari inaspettati ai telespettatori. I fan della serie avranno modo di scoprire degli importanti aggiornamenti sulle condizioni di Adelaide, sulla quale giungono le prime anticipazioni.

La contessa è il personaggio che ha tenuto maggiormente con il fiato sospeso in queste ultime settimane. La sua permanenza a Londra aveva generato grande preoccupazione, ma il rientro a Milano non basterà a calmare gli animi. La donna si troverà di fronte ad un bivio: accettare di sottoporsi ad un delicato intervento chirurgico al cuore o evitare.

Umberto tenterà in tutti i modi di convincerla a lasciar perdere, ma Adelaide deciderà di chiedere una consulenza medica ad Enrico. Quest’ultimo insisterà sulla necessità di operarsi. Poco prima della scelta finale, interverrà un nuovo elemento a modificare le dinamiche, legato alla figura di Odile.

La ragazza, dopo il trasferimento a Milano, aveva deciso di integrarsi nel contesto della Galleria Milano Moda soprattutto per aver modo di conoscere meglio la madre, dalla quale era stata costretta a stare lontana. La contessa infatti, aveva scoperto mettendosi sulle sue tracce in Svizzera di non averla persa con il parto come aveva pensato.

Una sorpresa per Odile: cosa accadrà nelle prossime puntate de Il Paradiso delle Signore

Il legame tra Adelaide e la figlia è diventato sempre più forte negli ultimi tempi, ma subirà un forte scossone a causa dei drammatici momenti vissuti dalla contessa. Come si viene a sapere dalle anticipazioni fino al 4 aprile de Il Paradiso delle Signore, quest’ultima giungerà infine ad un’importante decisione.

La donna deciderà di seguire il suggerimento di Enrico e si preparerà per affrontare il suo intervento al cuore. Per Adelaide dunque arriverà il momento di comunicare ai suoi familiari la sua scelta di operarsi, come indicato dal medico. Questo significherà per lei doversi allontanare nuovamente da Milano per un periodo. Poco prima di partire però, la contessa penserà proprio alla figlia Odile, alla quale vorrà lasciare un regalo speciale.

Il contenuto tuttavia, rimane per il momento misterioso. La donna ha molto a cuore anche la nipote Marta, che ritiene al pari di una figlia. Perciò, si assicurerà di parlare con Enrico Brancaccio al quale chiederà di trattarla bene. Poco prima del viaggio, un nuovo colpo di scena modificherà le sorti della contessa.

Tra le tante vicende che ruotano attorno al Paradiso, un focus si concentrerà poi anche su Botteri. Lo stilista verrà preso nuovamente di mira da Giulia Furlan e Tancredi Di Sant’Erasmo, che ordiranno un altro piano per danneggiarlo mettendo in gioco ancora una volta Rita.