Alla scoperta dei dolci tipici di Pasqua da nord a sud: ricette ricche di storia e di tradizione

Quali sono i dolci tipici della Pasqua che si preparano in Italia? Alla scoperta di alcune delle ricette più antiche della nostra penisola.

Durante le festività, indipendentemente da quali esse siano, nella maggior parte delle cucine italiane si andranno a sfoderare le più antiche ricette della tradizione, preparando piatti tipici, che, da nord a sud permetteranno di portare in tavola le vere specialità di un tempo. Per lo più si tratta di ricette antichissime, tramandate di generazione in generazione.

Quando arriva la Pasqua, la mente subito immagina profumate e saporite colombe da portare in tavola, o per i più golosi, intere uova da gusti più disparati, da mangiare in compagnia con tutta la famiglia. Tuttavia, la Pasqua non è soltanto questo, anzi, sono tantissime le ricette di dolci che si potranno realizzare in questo periodo.

Dolci tipici di Pasqua che si preparano in Italia: ecco i più famosi

Non solo colomba, uova di Pasqua o ovetti di cioccolato, in Italia esistono numerose ricette che rispecchiano e rispettano le tradizioni di un tempo e che permetteranno di portare in tavola degli autentici capolavori. Quindi perché aspettare ancora, scopriamo subito quali sono i dolci più famosi che si preparano nel nostro paese durante le festività Pasquali.

Partiamo subito con la Sardegna e con le sue deliziose Pardulas, dolcetti farciti ricotta, uvetta e scorza di limone e che si cuociono in forno. In Campania tutti saranno alle prese con la preparazione della Pastiera, rigorosamente preparata almeno 24-48 ore prima dell’arrivo della Pasqua. In Friuli invece troviamo la Gubbana, un dolce di pasta sfoglia ripiena di noci, uvetta, pinoli, mandorle, scorze di cedro, arancia, cioccolato. In Umbria invece si andrà a preparare la Ciaramicola, una ciambella con glassa bianca molto croccante all’esterno. Un’altra tipica ciambella si prepara anche in Lombardia e prende il nome di Bussolano.

Arrivati in Emilia Romagna, non si può non preparare le Piadot di Pasqua che sono piccole focacce dolci realizzate con farina bianca e gialla, uvetta e pinoli. Nel Lazio invece si potranno gustare dei deliziosi biscottini con confetti colorati che prendono il nome di Cavallucci e pigne. Per chi ama le focacce invece, si dovrà spostare in Veneto dove si prepara la Fugassa che è una focaccia dolce. In Sicilia invece non possono mancare cassate e cassatine, che sono presenti tutto l’anno, ma è durante le festività che vanno per la maggiore. Puglia e Calabria vanno sul tradizionale e preparano tantissimi dolci che vedono le uova come ingredienti principali. Infine, in Toscana si potrà gustare la Pasimata, dolce soffice che profuma di arancia e anice.