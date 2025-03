Con la primavera torna in tavola questo prodotto: una varietà per ogni zona d’Italia. – (viagginews.com)

Con l’inizio della primavera in tavola ritornano i suoi prodotti stagionali. Uno di questi si trova in tutta Italia e ha più varietà.

Ora che le temperature si stanno alzando e le giornate sono più lunghe, è ora di accogliere la primavera in casa. Questo significa da un lato sostituire i vestiti più pesanti appesi negli armadi e dall’altro rivedere un po’ la lista della spesa. Il cambio di stagione vede infatti sparire dal banco del fruttivendolo alcuni prodotti invernali come i cavoli, i broccoli e il porro, mentre altri prendono il loro posto.

Per quanto il gusto personale abbia la sua parte l’acquisto di ortaggi di stagione è consigliato per più motivi. Prima di tutto l’impatto ambientale è ridotto perché si possono acquistare le primizie locali senza comprare prodotti importati. In più gli ortaggi che maturano spontaneamente nelle diverse stagioni richiedono un minor impiego di pesticidi, il che li rende più sicuri per il consumo.

Uno degli ortaggi tipici della primavera ha dalla sua anche il vantaggio di essere reperibile praticamente in ogni regione italiana e di avere un prezzo molto basso. In più si presta a diverse preparazioni, dalla base per una zuppa di verdure a ingrediente per il risotto o come contorno.

Il simbolo della primavera in cucina

All’inizio di marzo negli orti compaiono delle verdure che un tempo erano considerate quasi un lusso, ma ormai sono un prodotto comune. Parliamo degli asparagi, che possiamo trovare in tre diverse varietà a seconda di quale mercato scegliamo. La più comune è quella verde intenso, che ha un sapore deciso e risultano fibrosi, perfetti come contorno o come parte di un sugo leggero per la pasta.

Nelle zone del Nord Italia dal fruttivendolo ad abbondare sono invece gli asparagi bianchi, che oltre all’aspetto candido hanno un sapore molto delicato. Questo lo rende facili da abbinare con altre verdure e perfetti come ingrediente per le vellutate o nelle torte salate. Infine ci sono gli asparagi viola, tipici della Liguria e che colpiscono per la loro dolcezza oltre al colore particolare.

Oltre ad apprezzarli per il sapore dobbiamo ricordare le loro proprietà benefiche. Gli asparagi hanno ottime proprietà diuretiche e sono ricchi di antiossidanti, sostanze fondamentali per la salute del sistema cardiocircolatorio. In più anche se ricchi di sali minerali hanno pochissime calorie perché contengono molta acqua, il che li rende adatti anche per chi è a dieta.