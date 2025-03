UPAS anticipazioni 24-28 marzo: batosta per Guido, Michele non è ancora fuori pericolo

Upas, anticipazioni puntate in onda da lunedì 24 a venerdì 28 marzo: Guido è incredulo, non se lo aspettava proprio, mentre Michele vivrà uno dei momenti più difficili della sua vita.

Un posto al sole, nelle ultime puntate, ha visto in onda parecchi imprevisti. Michele ha vissuto dei giorni complicati in ospedale, dopo essere stato colpito da un proiettile di Fusco. Il primario si era, infatti, recato sul posto di lavoro con una pistola per vendicarsi di Rossella. Inizialmente le condizioni del giornalista sono apparse molto gravi, ma dopo un intervento è riuscito a riprendersi. Solo che ad oggi non riesce a muovere le gambe.

Guido, invece, è tornato a Napoli, dopo aver accompagnato Claudia in tournée. È rimasto, però, perplesso quando ha notato la forte vicinanza della sua ex moglie a Mimmo. Il padre di Vinicio e Gennaro, dopo un malore subentrato durante una discussione con suo figlio, è stato trasportato in ospedale. L’uomo, dopo un’operazione, è morto. Nelle prossime puntate- come rivelano le anticipazioni- Guido riceverà un duro colpo, mentre Michele dovrà affrontare un nuovo brutto momento.

Upas, spoiler puntate 24-28 marzo 2025: Guido in crisi, Michele vivrà un momento difficile

Nelle prossime puntate di Un posto al sole– che andranno in onda nella settimana dal 24 al 28 marzo 2025- Guido potrà finalmente riabbracciare Claudia. Quest’ultima tornerà per un periodo a Napoli e avrà modo di trascorrere del tempo con il vigile. Ma l’atteggiamento contraddittorio della donna lo porterà ad avere parecchi dubbi. Infatti comincerà a pensare di essersi solo illuso e che i suoi sentimenti non sono così sinceri e forti come credeva.

Intanto Michele sta attraversando uno dei momenti più difficili della sua vita. Sarà molto demoralizzato, dato che non riesce a muovere la parte inferiore del corpo, ma per lui ci potrebbe essere una piccola speranza. Infatti i medici prenderanno in considerazione la possibilità di sottoporlo ad un intervento chirurgico molto delicato. Gennaro troverà un modo per fare un’importante proposta a Marina e Roberto.

I due sono in difficoltà, a causa della complicata situazione economica dei cantieri, e il giovane imprenditore vorrà approfittare della situazione. La sua offerta, però, potrebbe avere gravi conseguenze per marito e moglie. Manuela, stanca delle continue accuse di Valeria, deciderà di seguire il suo cuore. Organizzerà un evento al parco archeologico e inviterà anche Niko. Solo che la compagna di quest’ultimo non starà a guardare e convincerà sua nipote a sabotare l’evento. Otello, poco prima di lasciare Napoli, avrà una nuova accesa discussione con Iolanda.