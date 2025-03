Se visiti Napoli a Pasqua per strada senti solo il profumo della pastiera: vieni con me, ti svelo come preparala

Pastiera come la fanno a Napoli, con la ricetta tradizionale porti in tavola un dolce profumato e ricco di sapore: finirà subito.

L’arrivo della Pasqua, soprattutto quest’anno che cade quasi a fine aprile, è il momento perfetto per poter staccare la spina dal caos quotidiano e concedersi qualche giorno di relax restando sempre nel nostro bel paese. Con la primavera inoltrata, saranno tantissime le città che potranno offrire spettacoli mozzafiato tra natura, storia e cultura.

Napoli, ad esempio, è una delle città che permette di poter godere di temperature particolarmente piacevoli ad aprile. Le sue stradine e i suo vicoletti ricchi di storia permettono di vivere un viaggio alla scoperta dell’antico e del mistero. Per non parlare dei suoi panorami mozzafiato e delle sue belle storiche e architettoniche.

Pastiera come la fanno a Napoli: con questa ricetta farai un figurone

Ma non è tutto, perché a Napoli saranno tantissime le prelibatezze che si potranno gustare soprattutto nel periodo pasquale. Una di queste, è la famosissima pastiera napoletana un dolce tipico di Pasqua, che racchiude un ripieno aromatizzati e profumato di grano e ricotta, all’interno di un guscio di pasta frolla, il tutto racchiuso dalle famose 7 strisce anch’esse di frolla. Realizzarla in casa non è complicato, ma si dovranno seguire alla lettera tutti i passaggi per poter ottenere il risultato perfetto.

Ingredienti per uno stampo da 24 centimetri

Per la pasta frolla:

250 g di farina

1 uovo

100 g di strutto

100 g di zucchero

Buccia grattugiata di un limone

Per il ripieno:

350 gr di grano precotto

200 ml di latte

35 gr di burro

1 buccia di limone

1 cucchiaio di estratto di vaniglia

300 gr di ricotta

300 gr di zucchero

3 uova

30 gr di canditi

1 cucchiaio raso di cannella

1 fialetta di millefiori

Procedimento:

Prima di tutto iniziare a preparare la pasta frolla. Disporre la farina a fontana su di un piano di lavoro e mettere al centro l’uovo, lo strutto, lo zucchero e la buccia grattugiata Impastare fin quando non si otterrà un panetto sodo e liscio Avvolgere il tutto con pellicola trasparente e far riposare in frigo almeno per un’ora Nel frattempo preparare il ripieno. Mettete il grano in una pentola con il latte, il burro, la vaniglia e la buccia di limone Cuocere a fiamma bassa per circa 30 minuti mescolando di tanto in tanto Una volta ottenuto un composto asciutto ma cremoso, lasciare raffreddare completamente Non appena sarà freddo, eliminare la buccia di limone e frullare metà composto, aggiungere i canditi nella parte restante Preparare quindi la crema di ricotta, mescolandola con lo zucchero fin quando non sarà liscia e senza grumi Unire poi la crema di grano, le uova, la fialetta di millefiori e la cannella A questo punto non resta che riprendere la pasta frolla e stenderla in uno strato non troppo sottile Ungere lo stampo con lo strutto, versare il composto all’interno senza arrivare troppo in alto, perché durante la cottura tenderà a gonfiarsi Chiudere la pastiera con le 7 strisce di pasta frolla Infornare in forno statico preriscaldato a 180° per circa un’ora.

Una volta che la pastiera sarà cotta, aprire lo sportello del forno e lasciare intiepidire la pastiera senza estrarla. Dopodiché toglierla e lasciarla riposare almeno una notte intera prima di gustarla.