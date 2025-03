Non sai quando cambiare le gomme della tua auto? Fai attenzione a questo numero per evitare conseguenze – Viagginews.com

Cambio gomme in arrivo? Ecco il dettaglio che ti indica quando puoi sostituire i tuoi pneumatici in totale sicurezza.

Controllare lo stato dei propri pneumatici prima di un lungo viaggio, può contribuire a garante la sicurezza di tutti i viaggiatori. Il trascorrere del tempo e l’uso frequente del mezzo, difatti, possono accelerare inevitabilmente lo stato di usura delle ruote.

Quest’ultime possono presentare diversi stadi di usura, visibili ad occhio nudo o tramite l’utilizzo degli strumenti per il calibro di profondità. Graffi sulla superficie, usure di entrambi i lati e la riduzione della spalla sotto gli 1,6 mm, sono alcuni dei segnali più eloquenti di uno stato di usura avanzato.

Di fronte a tali indicatori, è necessario ricorrere ad un cambio gomme immediato, onde evitare conseguenze più o meno gravi durante le sessioni al volante. Un altro prezioso dettaglio, tuttavia, può aiutare l’automobilista a conoscere al meglio la vita dei propri pneumatici.

Cambio gomme? Ecco il dettaglio da non sottovalutare

L’anno di produzione del pneumatico è uno dei dettagli fondamentali per conoscere lo stato di usura dei propri pneumatici. Conoscere l’età delle ruote, difatti, può aiutare ad evitare conseguenze durante la guida, quali la foratura improvvisa della gomma o una perdita di pressione. L’anno di produzione può essere facilmente rilevato sul fianco del pneumatico, all’interno del codice DOT.

Acronimo di Department of Transportation, questo codice segue l’omologazione statunitense, fornendo preziose informazioni sulle caratteristiche del pneumatico. Composto da una serie di lettere e numeri, il DOT indica dettagli preziosi, tra cui la settimana e l’anno di produzione della ruota, indicate nelle ultime quattro cifre del codice. Le prime due cifre indicano, difatti, la settimana (da 0 a 51), mentre le ultime due rivelano l’anno di produzione.

Di fronte a queste indicazioni, i produttori di pneumatici consigliano di procedere con la sostituzione delle ruote ogni 6 anni dal momento della produzione. La sostituzione dovrà essere effettuata anche nel caso in cui battistrada si presenti in buone condizioni, senza segni visibili di usura. Questa precauzione può contribuire ad evitare improvvisi problemi con le ruote durante la guida o in situazioni in cui il manto stradale non è stabile. Uno spessore della spalla inferiore ai 3 mm, difatti, può aumentare esponenzialmente il rischio di fenomeni quali l’aquaplaning o la progressiva perdita di aderenza dei veicolo curva.