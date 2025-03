Altro che farmaci: il mal di testa lo faccio passare con questo infuso naturale ed economico – viagginews.com

Il mal di testa è un disturbo di cui soffrono tutti i giorni uomini e donne e spesso si risolve con i farmaci. Tuttavia si può far passare anche con un infuso naturale ed economico.

Dopo una lunga giornata di lavoro o a svolgere faccende domestiche può capitare di avere un terribile mal di testa. Questo può essere dovuto a diverse ragioni ed in effetti ci sono anche diversi tipi di mal di testa. Tuttavia quasi sempre si decide di mettergli fine prendendo un farmaco. A lungo andare però si potrebbe divenire resistenti ai principi attivi del medicinale.

Molto meglio allora agire in maniera naturale: è possibile farlo preparando un infuso portentoso ed economico che aiuta a ridurre l’infiammazione e il dolore. Ecco come farlo in casa in maniera facile e veloce per stare subito meglio.

Come preparare l’infuso naturale contro il mal di testa

Il mal di testa, specie se cronico e frequente, può diventare una patologia invalidante. Per questo è bene trovarci subito una soluzione. Non si tratta dei farmaci e medicinali comuni, che possono avere anche degli effetti collaterali, ma di una soluzione naturale ed economica.

Si può infatti preparare un infuso naturale, perfetto per ridurre il dolore dell’emicrania o mal di testa tensivo. Infatti, questa infusione riuscirà a migliorare la circolazione sanguigna e a ridurre l’infiammazione, grazie agli ingredienti di cui è fatta. Infatti contiene zenzero che ha appunto proprietà analgesiche e infiammatorie.

È una radice che si trova in commercio al mercato o al supermercato e che negli ultimi anni è sempre più in voga, proprio per preparare infusi e anche per arricchire diverse ricette. Si può usare la radice polverizzata in infusione o miscelata al miele: mezzo cucchiaino può essere sufficiente per ridurre rapidamente l’intensità del mal di testa.

Pur essendo molto portentoso, c’è da dire che prima di usare lo zenzero, è sempre bene consultare un professionista. Ci sono alcune persone che potrebbero non tollerarlo. Infatti può causare fenomeni irritativi gastroduodenali e va avvisato il medico se si vuole usare in concomitanza con l’assunzione di medicinali. Infatti può aumentare l’attività di anticoagulanti orali, dei farmaci antinfiammatori e degli antiaggreganti piastrinici.

Inoltre può interferire con farmaci antidiabetici e con calcio-antagonisti utilizzati nella terapia dell’ipertensione. Infine, si sconsiglia di usarlo se si sospettano allergie. Dunque l’infuso di zenzero può davvero curare il mal di testa o almeno alleviare il dolore ma prima di usarlo è consigliabile consultare il proprio medico.