Truffe con l’Intelligenza Artificiale, cadi nella trappola in un attimo: mai pronunciare questa parola o saranno guai

Sventiamo le truffe ideate dai malintenzionati con il supporto dell’Intelligenza Artificiale. Per cadere nel raggiro basta poco, una semplice parola.

L’uomo è capace di compiere azioni che di “umano” hanno ben poco. Non serve guardare ad un passato lontano per capire quanto c’è di vero in questa affermazione, anche il presente lo dimostra. La cattiveria si può manifestare in tanti modi, non solo con la violenza fisica.

Ingannare l’altro, truffarlo e spogliarlo di beni che ha accumulato con fatica non sembra essere un problema per tanti malintenzionati. E nessuno può dire che i cyber criminali e simili siano dei moderni Robin Hood considerando che spesso infieriscono su persone che hanno una pensione bassa o risparmi accantonati grazie a tante rinunce. Incuranti del male che possono fare sfruttano le loro abilità creative per ideare truffe e ingannare sempre più vittime.

Purtroppo sono tanti gli individui che scelgono questa strada per guadagnare soldi. Si tratta di truffe di varia natura e dalla finalità differente ma sempre di raggiri si tratta, anche quando si fanno firmare contratti farlocchi con l’inganno. L’obiettivo è prevalentemente sempre lo stesso, ottenere soldi. Quando c’è di mezzo il denaro alcuni soggetti perdono completamente la ragione e la propria umanità rendendosi artefici di atti illegali e vili.

Se rispondete così finirete nella trappola dei criminali

Tra le truffe che mietono molte vittime ci sono ancora quelle telefoniche. Con l’utilizzo dell’Intelligenza Artificiale, poi, sono diventate più insidiose e cadere nella trappola è molto semplice. L’IA permette ai malintenzionati di alterare il tono e il timbro della voce in modo tale da far pronunciare alla vittima – ha spiegato il Presidente di Federconsumatori Toscana Laura Grandi – parole e frasi che non ha mai detto. In questo modo i cyber criminali rendono valido un contratto perché possono far dire al malcapitato qualsiasi cosa. C’è un modo per proteggersi?

Bisogna ricordare che per dare il via alla trappola i truffatori hanno bisogno che la vittima pronunci una parola ossia “sì”. Ecco cosa non bisogna mai dire durante una telefonata, il “sì” potrebbe essere utilizzato in un contesto differente da quello reale grazie all’Intelligenza Artificiale. Di conseguenza non bisogna mai pronunciare questo avverbio e cercare alternative valide per confermare l’identità come “Sono io”. Meglio ancora non dire nulla ed essere scortesi, a volte.

“Quando dall’altra parte sentite che c’è l’operatore di un call center che vi propone offerte, promozioni o altro riagganciate subito” suggerisce il Presidente Grandi. Le truffe perpetuate tramite call center sono riconoscibili perché si viene contattati da numeri sconosciuti e propongono promozioni troppo vantaggiose per la fornitura di luce, gas oppure per la rete Internet. Volendo scoprire l’offerta si può chiedere di registrare la telefonata in modo tale da avere la prova di non aver accettato alcun contatto.