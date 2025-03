Il Paradiso anticipazioni al 4 aprile: di nuovo tutti molto preoccupati per Adelaide – viagginews.com

Nei prossimi episodi tutti torneranno a essere preoccupati per Adelaide: ecco le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore fino al 4 aprile.

Nelle puntate della soap andata in onda in queste settimane, la contessa Di Sant’Erasmo aveva scoperto di avere dei gravi problemi di salute, che doveva risolvere quanto prima per evitare peggioramenti. Adelaide aveva deciso di seguire il suggerimento di un luminare milanese, che le aveva consigliato di andare a Londra per sottoporsi a delle cure, certo che avrebbe risolto i suoi problemi.

Le cose però sono andate diversamente da quanto la contessa sperava, visto che non è riuscita a trovare la cura per il suo problema cardiaco e si è ritrovata ad affrontare la cosa da sola in Inghilterra. Una situazione che l’ha spaventata e confusa, tanto da decidere di non farsi trovare da nessuno e far perdere le proprie tracce, lasciando nella preoccupazione Umberto Guarnieri. Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 9 delle puntate che andranno in onda dal 31 marzo al 4 aprile rivelano che Adelaide si aggrava e si tornerà a temere per le sue condizioni di salute.

Il Paradiso anticipazioni, puntate dal 31 marzo al 4 aprile: Adelaide è grave

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 9 rivelano che la contessa tornerà a Milano e sarà riabbracciata da tutta la famiglia. Oltre a riprendere in mano la sua vita, deciderà di continuare a fare di tutto per risolvere i suoi problemi di salute, tanto da decidere di accettare di sottoporsi a un intervento propostole da Enrico, che si è studiato la cartella clinica nei minimi dettagli per trovare una soluzione.

La decisione di Adelaide spiazzerà Umberto, che non vorrebbe che la cognata si sottoponesse all’operazione, consapevole che è molto rischioso. La donna però non avrà alcune intenzione di tornare sui suoi passi e proseguire per la sua strada, decidendo di fidarsi di Enrico, tanto da annunciare a tutti che presto partirà da Milano per sottoporsi all’intervento. Nessuno però si potrà aspettare che Adelaide avrà un malore improvviso.

Un evento del tutto imprevisto che porterà un peggioramento drastico delle condizioni di salute della contessa. A questo punto, la donna non potrà mettersi in viaggio ed Enrico rivelerà ai familiari che bisogna trovare immediatamente un medico in grado di poterla curare a Milano e che non c’è tempo da perdere perché rischia seriamente la vita.

Nel frattempo, Rosa comunicherà a Marcello di voler lasciare la casa. Le anticipazioni delle prossime puntate rivelano che la giornalista non ha più intenzione di abitare con Barbieri dopo il bacio che c’è stato tra di loro. Anche se proverà a mostrarsi distaccato sulla situazione, Marcello non potrà fare a meno di pensare alla ragazza e stare male per lei.