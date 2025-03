Scarpe profumate: non rovinarle col deodorante, ecco i trucchi naturali contro i cattivi odori

Le scarpe sono soggette ad emanare cattivi odori che si diffondono in casa, ma per eliminarli non è necessario ricorrere ai prodotti chimici: ecco i rimedi naturali.

Sono utili, si cambiano in ogni occasione e diventano degli irrinunciabili accessori di moda. Le scarpe fanno parte della vita quotidiana e sarebbe difficile immaginare di dover rinunciare al proprio paio preferito.

Le calzature però, sono tra gli indumenti che più facilmente si sporcano. Il principale disagio a cui si va incontro con l’uso giornaliero è la comparsa dei cattivi odori che provengono dall’interno.

Le cause possono essere diverse. Naturalmente il primo fattore ad incidere è il sudore del piede, che aumenta nei periodi di maggiore caldo, per poi ristagnare nei tessuti della scarpa. L’umidità che rimane intrappolata contribuisce alla proliferazione dei batteri, che si manifesta anche con gli odori sgradevoli.

Può incidere inoltre, il materiale stesso con cui è realizzata la calzatura. Nel caso delle plastiche, ad esempio, la ventilazione è molto scarsa e non consente al piede di respirare. Mettere in lavatrice le scarpe dopo ogni uso sarebbe impensabile, perciò spesso ci si rivolge al classico deodorante nella speranza di risolvere il problema. Oltre che danneggiare la calzatura, questo rappresenta un grande spreco di denaro. Esistono delle soluzioni naturali e molto più economiche da utilizzare in casa.

I migliori rimedi naturali per eliminare il cattivo odore dalle scarpe

Piccole buone abitudini possono fare la differenza nella manutenzione delle scarpe. Utilizzare calzini in cotone o altri materiali naturali contribuisce a ridurre la sudorazione e mantenere asciutti i piedi. Alternare l’uso delle scarpe lasciandole arieggiare per almeno 24 ore prima di indossarle di nuovo contribuirà a ridurre il ristagno di umidità. Ma possono aiutare anche questi 7 trucchi casalinghi naturali.

Il bicarbonato di sodio. Fedele alleato dell’igiene domestica, è utile per contrastare l’acidità degli odori. Basterà versarlo nella scarpa e lasciarlo agire per una notte, dopodiché si dovrà rimuovere con spazzola o aspirapolvere.

La buccia di limone. Se le scarpe sono asciutte ma continuano ad emanare cattivo odore, questa è una soluzione rapida per eliminarlo ed avvolgerle in una nuvola di profumo. Basterà inserire le bucce all’interno per alcune alcune.

L’aceto bianco. Diluendolo nell’acqua si ottiene una soluzione ideale da applicare tramite un flacone spray, assicurandosi di non bagnare troppo la scarpa. Oltre che neutralizzare gli odori, contribuisce a fermare la proliferazione dei batteri.

Gli oli essenziali. Ne basta qualche goccia su un batuffolo di cotone per profumare delicatamente le scarpe. Mettendolo all’interno e lasciando agire per una notte si noterà la differenza.

Le bustine di thè. Le foglie di thè hanno la capacità di assorbire l’umidità, rilasciando allo stesso tempo il loro aroma delicato. Basterà posizionare qualche bustina asciutta e lasciar agire durante la notte.

L’alcol denaturato. Spruzzandolo tramite un flacone spray all’interno della scarpa, evapora in breve tempo portando con sé i cattivi odori. In più, uccide rapidamente i batteri.

Il freezer. Semplice ed efficace è il trucco del freezer. É sufficiente mettere le scarpe all’interno di una busta per congelatore e posizionarle, assicurandosi di inserire qualche carta di giornale appallottolata per mantenere la forma. Dopo una notte le scarpe saranno fresche e prive di batteri.