In viaggio con un anziano: 15 cose da non dimenticare per una vacanza in sicurezza

Per gli anziani viaggiare è una grande opportunità, ma è importante assicurarsi di portare tutto il necessario per un’esperienza serena e senza imprevisti.

Viaggiare rappresenta una grande possibilità di arricchimento e di svago ad ogni età, ma lo è ancor di più per gli anziani. Per i più grandi spostarsi diventa l’occasione per staccare dalla routine quotidiana, immergendosi in esperienze totalmente diverse dalla vita in casa.

Dalle vacanze estive e rilassanti, alle esplorazioni a contatto con la natura, fino alle visite nelle più famose città del mondo. Avere l’opportunità di muoversi per raggiungere una nuova destinazione è una grande fortuna da non lasciarsi sfuggire. Per molti anziani infatti, uno dei problemi principali è proprio quello della sedentarietà, che unita al senso di solitudine, può portare a spiacevoli conseguenze sulla salute psicofisica.

Ecco allora che un viaggio può valere molto più di una medicina, ma è chiaro che per affrontarlo è necessario valutare diversi fattori. L’accessibilità delle zone che si raggiungeranno è una priorità, poiché anche un percorso in apparenza semplice o dei rifugi poco ospitali potrebbe rappresentare un ostacolo per chi è in età avanzata.

Quando ci si appresta a prenotare un viaggio per un anziano è importante tenere conto di ciò che potrebbe affaticarlo o metterlo in difficoltà, assicurandosi di ridurre al minimo le lunghe attese e le scomodità. Allo stesso tempo, bisogna ricordare che alcuni beni personali saranno essenziali per la sua permanenza fuori casa. Ecco la check-list completa.

Cosa portare in viaggio con un anziano: il necessario per un’esperienza indimenticabile

Organizzare un viaggio può essere stressante a qualunque età, ma quando è presente un anziano è importante concentrarsi su piccoli dettagli che faranno la differenza. Le persone più grandi hanno una minore adattabilità alle situazioni impreviste ed è perciò fondamentale che abbiano con loro tutto quello che potrebbe risultare necessario.

Non dovranno mancare innanzitutto i documenti. L’ideale è stampare delle copie di biglietti di viaggio, documenti d’identità e registri medici, in cui sono indicati gruppo sanguigno, eventuali medicinali con il dosaggio e patologie.

Devono essere sempre a portata di mano apparecchi acustici, occhiali da vista e tappi per le orecchie, che assicureranno un tragitto sicuro e senza alcun fastidio per il passeggero. In una borsa devono esserci sempre i medicinali d’emergenza ed una bottiglia d’acqua, in modo tale che sia facile prenderli all’occorrenza.

Far fronte ai morsi della fame con degli spuntini, renderà il viaggio più piacevole e ricaricherà di energia. Essere pronti alle condizioni climatiche più avverse è importante. Mai dimenticare dunque un ombrello, una borsa dell’acqua calda o una di ghiaccio, a seconda della temperatura. In situazioni di caldo eccessivo, la protezione solare ed un cappello salveranno da colpi di calore ed ustioni.

Se sono in previsioni lunghe passeggiate, è consigliabile portare un ausilio per la mobilità. Bastoni da appoggio renderanno le camminate meno faticose. Imprescindibili le scarpe comode e versatili, da indossare durante tutto il viaggio per evitare potenziali dolori. Infine, la sicurezza tecnologica. Un power bank o caricabatterie portatile potrà venire in soccorso quando lo smartphone si spegne proprio nel bel mezzo di una gita.