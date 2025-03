WhatsApp, svolta epocale: gli utenti non vedranno più questo sulle chat

Un recente aggiornamento lanciato dagli sviluppatori di WhatsApp ha portato ad una svolta epocale per la nota applicazione di messaggistica: cosa cambia.

Continua il lavoro del team di sviluppo WhatsApp che cerca sempre di migliorare la nota applicazione di messaggistica istantanea, lanciata nel 2009. Da qualche mese, si parla di un’importante novità per le chat che negli ultimi giorni, dopo una prima fase di test, è divenuta realtà.

In particolare, i vari fruitori hanno segnalato la presenza di nuovi simboli sulle conversazioni con i vari contatti che sostituiscono delle vecchie diciture che per anni hanno contraddistinto la nota applicazione. In questo modo, la piattaforma ha voluto rendere più fluide le conversazioni e meno invadenti riducendo anche le distrazioni durante lo scambio di messaggi.

WhatsApp, addio alle diciture “sta scrivendo” e “sta registrando”: come sono state rimpiazzate

Addio alle diciture “sta scrivendo” e “sta registrando” che apparivano sulle chat dell’applicazione WhatsApp quando un contatto stava rispettivamente scrivendo un messaggio e quando stava registrando un messaggio vocale.

Il team di sviluppatori della nota piattaforma ha deciso di introdurre delle novità per rendere più fluide, intuitive e meno invadenti le conversazioni tra i contatti. Non solo, l’obiettivo è anche quello di evitare distrazioni durante lo scambio di messaggi. Le modifiche, di cui ormai si parlava dalla fine dello scorso anno, dopo la consueta fase di test, sono state già rese disponibili per alcuni utenti nei giorni scorsi. In particolare, le famose diciture sono state sostituite da altrettanti simboli: quando un contatto sta scrivendo un messaggio non apparirà più “sta scrivendo” nella barra in alto, ma un simbolo con i tre puntini in basso a sinistra; la dicitura “sta registrando”, invece, è stata rimpiazzata con il simbolo di un microfono sempre in basso a sinistra.

Per quanto riguarda, invece, le chat di gruppo, al fianco dei nuovi simboli apparirà l’immagine del profilo del contatto che sta scrivendo un messaggio o sta registrando un messaggio vocale, così da capire quale dei vari presenti nella chat sta per inviare il contenuto. In questo modo non sarà anche necessario alzare lo sguardo per capire se un utente stia scrivendo un messaggio e di chi si tratti.

Le novità appena elencate sono state notate dagli utenti della nota piattaforma sia sui dispositivi Android che iOs. Come accade per ogni aggiornamento, per usufruire delle nuove funzioni basterà aggiornare l’app alla versione più recente recandosi su Play Store o App Store.