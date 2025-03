Non serve andare in Sicilia per assaggiare la cassata: ti svelo come preparala in casa, è semplicissimo

In Sicilia la cassata è cosa seria e con la ricetta tradizionale potrai farla in casa senza alcuna difficoltà: sarà una vera delizia.

La Sicilia è una delle isole più belle e affascianti del nostro paese. Caratterizzata non solo dalle sue splendide spiagge e da acque cristallina, ma anche da una ricca storia che ha permesso di custodire alcuni dei più belli tesori architettonici di tutto il paese. Un territorio che può vantare anche delle indiscusse bellezze naturali, che l’hanno poi resa famosa in tutto il mondo.

Ma non è tutto, perché la Sicilia può vantare anche un ricchissimo patrimonio enogastronomico di tutto rispetto. Infatti, sono tantissime le ricette conosciute ed apprezzate in tutta Italia e non solo. Simboli iconici, che hanno permesso di far conoscere la Sicilia in ogni parte del mondo.

La ricetta per preparare la cassata proprio come la fanno in Sicilia: è strepitosa

Fra le tantissime ricetta tipiche della Sicilia, una in particolare riscuote un enorme successo, ossia la cassata siciliana, un dolce tipico fatto con una crema di ricotta, zucchero e scaglie di cioccolato, racchiuso da un guscio di pan di spagna ricoperto da pasta reale o marzapane e frutta candita. Il dolce che un tempo veniva preparato per l’arrivo della Pasqua, ma che ora si può trovare in qualsiasi periodo dell’anno.

Ingredienti per uno stampo da 26 centimetri:

Per il pan di Spagna:

6 uova

6 cucchiai di acqua

250 g di zucchero

300 g di farina

1 bustina di lievito per dolci

Per la crema di ricotta

1 kg di ricotta di pecora

270 g di zucchero a velo

1 cucchiaio di essenza di vaniglia

120 g di gocce di cioccolato fondente

Per la bagna:

200 ml di acqua

70 g di zucchero

1 tazzina di amaretto di Saronno

1 buccia di limone

Per la glassa:

350 gr di zucchero a velo

3 cucchiai di acqua

1 cucchiaio di essenza di vaniglia

100 gr di marzapane

Colorante alimentare verde

Cedro candito

Arancia candita

Ciliegie candite

Procedimento: