Itinerario alla scoperta del capoluogo sardo: 5 tappe imperdibili tra mare e storia – viagginews.com

Il capoluogo sardo è un posto di mirabile bellezza perfetto per una vacanza. Ecco l’itinerario in 5 tappe per scoprirlo.

La Sardegna è una regione con città e paesi ricchi di storia, arte e architettura. Non solo ma ci sono posti in cui la natura la fa da padrone, con spiagge e mare cristallino, perfetti scenari per vacanze indimenticabili.

Ma c’è una città in particolare, il capoluogo sardo, che è la meta perfetta per un viaggio fra amici, con la dolce metà o la famiglia e questo itinerario in 5 tappe è ideale per scoprirlo tutto.

L’itinerario in 5 tappe per scoprire il capoluogo sardo

Cagliari è il meraviglioso capoluogo sardo, meta perfetta per una vacanza all’insegna della bellezza, dell’arte e della natura, in compagnia di chi si ama (amici, familiari o partner).

È possibile scoprirlo seguendo questo fantastico itinerario in 5 tappe imperdibili:

Bastione di Saint Remy: si parte da questo iconico monumento di Cagliari che si trova nel quartiere Castello. Qui si potranno fare delle belle passeggiate nelle vie strette, ammirando botteghe, locali e chiese. Quartiere Marina: la seconda tappa del giro nel capoluogo sardo può continuare con una bella passeggiata nel quartiere Marina, uno dei più antichi. In passato era abitato da pescatori, mercanti e marinai e qui sono arrivate persone da tutti i Paesi, per questo conserva ancora tracce delle vecchie culture che si sono avvicendate nei secoli. Qui si trova la chiesa di San Sepolcro in stile gotico-catalana e l’area archeologica di Sant’Eulalia con il Museo del Tesoro. Santuario e Basilico di Nostra Signora di Bonaria: anche se si trova fuori dal centro, vale la pena conoscerlo. Risale al 1324 quando, durante l’assedio dei pisani, re Alfonso d’Aragona decise di far costruire sul collo una chiesa e un castello. Qui arrivano fedeli da tutto il mondo a vedere la scultura lignea della Vergine con il Bambino nascosta in una nicchia dietro l’altare maggiore, che secondo leggenda, nel 1370 ha salvato una nave di marinai spagnoli durante una tempesta. Parco Molentargius: gli amanti della natura non possono perdere questo posto del capoluogo sardo dove ammirare una colonia di fenicotteri rosa. Si estende su oltre 1600 ettari e comprende bacini di acqua dolce e di acqua a diversa salinità. Spiaggia del Poetto: un altro simbolo di Cagliari, la spiaggia cittadina per eccellenza. Un litorale di circa 8 km frequentato dai cagliaritani e anche dai turisti, e che di sera si popola di persone ed eventi.

Insomma, con questo meraviglioso itinerario in 5 tappe si potrà scoprire il meglio del capoluogo sardo.