Costi troppo alti per imbarcare la valigia: scopri il trucco dei viaggiatori per portare più cose risparmiando

Il prezzo per imbarcare la valigia in stiva può essere molto alto, ma ricorrendo a questo metodo è possibile risparmiare tantissimo: il segreto.

Organizzare un viaggio richiede un grande impegno in termini economici. Per chi si sposta regolarmente in aereo o per chi lo fa occasionalmente per le vacanze, una delle priorità rimane quella di risparmiare. Trovare la più conveniente offerta sul biglietto però, spesso non è sufficiente.

Le spese extra sono sempre variabili ed incidono notevolmente sul totale. Una delle più grandi è quella relativa ai bagagli. Registrare la propria valigia ed farla volare in stiva significa spesso andare incontro a costi anche elevati e questo spinge molti viaggiatori ad optare per il bagaglio a mano.

Rispettando i limiti di peso e dimensioni imposti, è possibile portare con sé un trolley o una piccola valigia, accompagnati da una borsa o uno zaino da riporre sotto al sedile. Un vantaggio per il portafoglio che tuttavia, impone di viaggiare con lo stretto indispensabile.

In alcuni casi l’essenziale può non essere sufficiente ed è necessario ricorrere al pagamento del bagaglio. Per un volo in Europa, questo può voler dire aggiungere dai 25 ai 75 euro per una valigia fino a 23 chili, mentre la cifra può raggiungere i 240 euro per un viaggio intercontinentale. I passeggeri più esperti però, hanno scoperto un metodo molto più vantaggioso per portare tutto l’occorrente in viaggio senza spendere così tanto. É sicuro e fa risparmiare.

In viaggio con la valigia senza spendere: il segreto

I costi proibitivi per il trasporto della valigia grande si sommano a quelli spesso già alti del biglietto aereo. Per questo motivo molti passeggeri hanno scoperto uno stratagemma in grado di ridurre le spese. Se si desidera portare in viaggio tutto il necessario per la permanenza fuori casa, l’alternativa al bagaglio in stiva è la spedizione della valigia.

Si amplia sempre di più l’offerta dei corrieri, che propongono servizi specializzati nel trasporto del bagaglio a prezzi molto vantaggiosi. Naturalmente il prezzo può variare sulla base di diversi fattori: l’azienda incaricata, il peso, la dimensione e soprattutto la destinazione. Per riconoscere le migliori offerte è possibile servirsi dei comparatori.

Tutto ciò che si deve fare è inserire i dettagli della spedizione, dalle misure della valigia alla modalità di ritiro, per poi ottenere una scelta delle migliori opzioni disponibili. Il risparmio è sicuramente uno dei benefici. Le proposte sono sempre più competitive e i costi per una valigia fino a 30 chili spedita in Europa potrebbero non superare i 35 euro.

Sono da considerare i vantaggi in più. Tra questi, la garanzia di arrivo a destinazione e la possibilità di tracciare senza fatica il percorso effettuato dal bagaglio attraverso email, app e messaggi telefonici. Un trasporto sicuro e più economico, utilissimo per chi deve avere con sé una gran quantità di oggetti pesanti, come nel caso di famiglie o sportivi.

Non resterà dunque che organizzare per tempo la spedizione, assicurandosi che arrivi in consegna possibilmente nel giorno in cui si giunge a destinazione. Questo consentirà di volare leggeri risparmiando sulla prenotazione, senza rinunciare alle proprie necessità.