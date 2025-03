Vuoi risparmiare sul gas e sulla luce di casa? Ecco tutti i consigli green per dimezzare le bollette – Viagginews.com

Il caro bollette distrugge i bilanci familiari? Con questi consigli green è possibile ridurre i costi mensili delle utenze domestiche.

L’aumento dei costi delle utenze domestiche rappresenta da alcuni anni uno dei problemi più comuni tra le famiglie italiane. Le cifre elevate di gas e luce, difatti, continuano a mettere a dura prova i bilanci economici, obbligando i consumatori a trovare soluzioni alternative per combattere le spese mensili.

Complice una crisi geopolitica la quale attanaglia l’Europa da molti mesi, il costo del gas naturale e dell’elettricità è ormai strettamente legato ad un aumento dei prezzi delle materie prime. Il mercato dell’energia internazionale, difatti, è stato soggetto negli ultimi anni a molteplici speculazioni finanziarie, causa delle fluttuazioni dei prezzi.

In questo clima di crescente difficoltà, sono molteplici gli atteggiamenti finanziari e le abitudini domestiche da adottare per salvaguardare il proprio portafoglio. Tra questi, non possono mancare alcuni consigli green pensati per dimezzare le cifre in bolletta mese dopo mese.

Risparmiare sulle bollette? I consigli green da adottare subito

Ridurre i costi mensili delle utenze domestiche è possibile grazie ad alcuni atteggiamenti da seguire giorno dopo giorno. L’illuminazione in casa è una delle principali fonti di consumo, ma anche uno degli aspetti più facilmente migliorabile all’interno della propria residenza. Sostituire tutte le lampadine con i modelli a LED, può contribuire a ridurre drasticamente i costi in bolletta, fino al 90% ogni mese.

I grandi elettrodomestici, inoltre, rappresentano una delle voci più alte all’interno dei consumi della propria abitazione. Un utilizzo consapevole del frigorifero, della televisione, della lavastoviglie e della lavatrice, difatti, possono fare la differenza sui costi in bolletta. Non solo, optare per elettrodomestici di ultima generazione, caratterizzati da una classe di consumo A+++, può abbattere la dispersione energetica, riducendo le spese eccessive.

Anche l’uso dell’acqua, soprattuto quella calda durante i rigidi mesi invernali, costituisce un fattore di consumo notevole all’interno della bolletta mensile. Utilizzarla con parsimonia, magari installando dei rubinetti smart in cucina e in bagno, può contribuire a risparmiare alla fine di ogni mese euro preziosi in bolletta. Così come l’acqua, anche il gas in cucina può essere sostituito da forno e piano cottura elettrici, i quali garantiscono tempi di cottura più veloci, riducendo drasticamente i consumi giornalieri dedicati alla preparazione dei cibi.