Stefano De Martino, brutto colpo dalla Rai: salta la grande promessa

Arriva una brutta notizia per Stefano De Martino, costretto a rinunciare ad un grande sogno nella sua stagione televisiva: la notizia sorprende i telespettatori.

Stefano De Martino è l’uomo di punta dell’ultima stagione Rai. L’ex ballerino di Amici ha fatto un salto di qualità guadagnandosi l’access prime time con il suo Affari Tuoi. Il game show di Rai 1 ha sbaragliato la concorrenza, compreso Amadeus sul Nove, affermandosi con dati di share da record.

Il sorriso contagioso, la capacità di improvvisare ed un’immagine accattivante, sono tutte doti che consentono al conduttore di piacere al pubblico di ogni età. Non è un caso dunque, se la Rai sta continuando ad affidarsi a lui per l’intrattenimento televisivo.

Facendo fede all’appuntamento quotidiano con il gioco dei pacchi, De Martino è tornato a riprendersi la sua prima serata con STEP – Stasera Tutto è Possibile. Anche in questo caso ha accolto l’eredità lasciata da Amadeus, che lo ha condotto per le prime tre edizioni, assumendo il ruolo di mattatore dal 2019 ad oggi.

Trasmesso dal Centro di produzione Rai di Napoli, il format è un caposaldo del palinsesto di Rai 2. Poco dopo essere approdato con la nuova stagione del programma però, qualcosa aveva lasciato sperare in una grande promozione. Le ultime indiscrezioni lasciano intendere che per lo showman il sogno si infrangerà presto. La grande promessa che gli era stata fatta sta per saltare.

Nessuna promozione per Stasera Tutto è Possibile: la decisione Rai

Sulla scia dell’enorme successo riscosso da Stefano De Martino con Affari Tuoi, i vertici Rai hanno valutato la possibilità di promuovere STEP – Stasera Tutto è Possibile su Rai 1. Era stato il direttore dell’intrattenimento prime time Marcello Ciannamea ad avanzare l’ipotesi del passaggio sulla rete ammiraglia in occasione della puntata finale.

La decima, in particolare, si prevede come un ricco calderone di divertimento e grandi ospiti. Dagospia ha annunciato il rumor secondo cui lo stesso ballerino avrebbe tentato il “colpaccio”, invitando nientemeno che una celebre ex fidanzata. De Martino avrebbe puntato Emma Marrone, che negli ultimi giorni ha fatto parlare a causa di un ipotetico ritorno di fiamma.

La cantante infatti, aveva presenziato allo spettacolo teatrale dell’ex collega di Amici nascondendosi tra il pubblico. “Tutto può essere cavalcato per poi essere smentito magari proprio nel corso dell’ospitata dell’ex fidanzata che fu tradita da De Martino con Belen Rodriguez”. Vederli in tv fianco al fianco in occasione della finale di STEP martedì 8 aprile riempirebbe di gioia i fan.

Una scelta che tuttavia, potrebbe essere dettata proprio dalla mancata promozione su Rai 1, che almeno per il momento, dovrà attendere. Lo stesso Dagospia afferma che la serata conclusiva dell’undicesima edizione non subirà alcun trasloco e andrà in onda regolarmente su Rai 2.

Si sarebbe trattato molto probabilmente di un esperimento mirato a verificare il riscontro di pubblico anche sulla rete ammiraglia, dove STEP potrebbe comunque approdare nella sua prossima edizione. Una via che, in effetti, è già stata tracciata da Dalla Strada al Palco di Nek.