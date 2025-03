Stanco di pagare il dentista? Ho scoperto il segreto per non doverci più tornare. – (viagginews.com)

Se ti ritrovi spesso a fare delle visite dal dentista forse non conosci questo segreto. Sfruttalo e non ci tornerai per un bel po’.

Una cosa che mette d’accordo bambini e adulti è il terrore delle visite nello studio del dentista. Finché si tratta dell’igiene dentale di routine non ci sono problemi, ma se compaiono delle carie o dei problemi alle gengive la faccenda cambia. Prima di tutto rimuoverle non è mai un intervento piacevole per chi ci si sottopone, e in più la fattura ha un costo non trascurabile.

Purtroppo nella comparsa delle carie un ruolo importante è giocato dal tipo di smalto che si ha. Chi lo ha di suo più resistente ne vede pochissime e gli basta lavare i denti con regolarità per evitarle. Altri per quanto cerchino di mantenere una corrette igiene dentale ogni tanto devono toglierne una o due. Tuttavia ci sono delle abitudini che possono aiutare a ridurre questo rischio.

Un esempio è aumentare il consumo di frutta e verdura nella propria dieta, che permette di assumere il corretto apporto di sali minerali e vitamine necessari ai denti. Ma per avere un risultato immediato c’è anche un piccolo segreto che può migliorare molto l’igiene orale eliminando la maggior parte dei batteri che puntano a rovinare il nostro smalto.

Il segreto per avere una bocca sempre pulita

Quando parliamo di igiene orale pensiamo subito a dentifricio, collutorio, spazzolino e filo interdentale. I dentisti anzi di solito insistono molto su quest’ultimo, dato che spesso i batteri si sviluppano nelle fessure tra un dente e l’altro dove rimangono residui di cibo. Pare però che in realtà molto dipenda dalla scelta dello spazzolino che si usa ogni giorno.

Per la precisione sono tre le caratteristiche da controllare nel prodotto, a partire dalla morbidezza delle setole. Se queste sono folte e abbastanza morbide riescono infatti a seguire la forma dei denti e a pulirli bene penetrando nelle fessure. Quando invece le setole sono molto dure possono fare danni, irritando le gengive e danneggiando lo smalto mentre si strofinano i denti.

Se ci sono già segni di irritazione sulle gengive la cosa migliore è cambiare prima possibile lo spazzolino con uno più morbido. Per ridurre l’infiammazione conviene anche ricorrere a un dentifricio con azione antisettica e lenitiva, in modo da evitare che le gengive vadano incontro a un’infezione.