Spoiler dalla Spagna La Promessa: il passaggio segreto nasconde una terribile verità

Spoiler spagnoli prossime puntate de La Promessa: i domestici scopriranno un passaggio mai svelato prima e si troveranno davanti ad un’inquietante verità.

La Promessa è una soap opera spagnola che, da quando ha esordito su canale 5, ha conquistato sempre più telespettatori italiani. Da settembre 2024 Mediaset, per concederle maggiore spazio, ha deciso di spostarla su rete 4, dove va in onda tutti i giorni a partire dalle 19.35 circa. Nelle ultime puntate Martina è stata costretta ad andare in un sanatorio, per volere del conte Ayala, che l’ha accusata di aver tentato di ucciderlo.

L’uomo, nei giorni scorsi, aveva avuto un malore e in seguito ai controlli del medico si è scoperto che era stato avvelenato con la cicuta. Veleno che poi è stato trovato nella stanza di Martina. Tra Lope e Santos, invece, la situazione peggiora di giorno in giorno. Il cuoco, dopo aver sorpreso il valletto approfittare di Vera, si è scagliato contro di lui con la forza. Nelle prossime puntate, come rivelano le anticipazioni, non mancheranno i colpi di scena: in particolare verrà trovato un passaggio segreto.

La Promessa, anticipazioni spagnole: cosa si nasconde nel passaggio segreto

Nelle nuove puntate de La Promessa, che andranno in onda nelle prossime settimane, Jana e Manuel convoleranno finalmente a nozze. Dopo il ritorno dalla guerra del giovane, ci sarà una svolta nella loro vita e tutto sembrerà proseguire per il meglio. Vera e Teresa, però, mentre saranno intente a pulire la camera di Cruz troveranno uno strano passaggio segreto e decideranno di intrufolarsi dentro.

Informeranno poi Lope, per trovare la chiave che custodisce questa ‘camera’. Sarà soltanto con l’aiuto di Marcelo che riusciranno ad entrarvi e troveranno una stanza dove probabilmente prima c’era qualcuno nascosto. A quel punto il cuoco deciderà di informare Jana e quest’ultima si renderà conto che quel luogo potrebbe essere legato alla morte di sua madre. Da tempo, infatti, la giovane sta cercando prove su chi sia stato ad ucciderla.

Comincerà a credere che possa essere stata la marchesa e inizierà a cercare maggiori indizi. Ma ad un certo punto farà una scoperta inquietante e informerà Ramona per trovare una soluzione all’enigma. Intanto Catalina, dopo aver rotto con Adriano, si metterà in contatto con Pelayo. La figlia di Alonso si renderà conto di amare ancora il conte e proverà a farsi perdonare. Inizialmente lui, consapevole dei sentimenti che prova nei suoi confronti, le darà un’opportunità. Tutto, però, cambierà quando Catalina gli confesserà di aspettare un bambino da un altro uomo.